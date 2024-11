5 previsioni rialziste sulle meme coin per novembre 2024

Le previsioni rialziste sui prezzi delle meme coin per novembre 2024 si legano strettamente all'incertezza economica e politica che sta attraversando gli Stati Uniti, con le elezioni presidenziali in primo piano.

Con la ormai quasi certa vittoria di Donald Trump, molti investitori vedono un'opportunità di guadagno attraverso asset rischiosi come le meme coin. La crescente fiducia nel mercato, alimentata da token popolari come DOGE, SHIB, PEPE e dalle prevendite di token come PEPU e STARS, sta spingendo queste criptovalute a un potenziale rialzo.

Tutte le meme coin che potrebbero salire a novembre 2024

Scopri quali sono qui di seguito tutte le meme coin che potrebbero salire secondo le previsioni degli esperti in questo mese di novembre.

Pepe Unchained: la prevendita ad un soffio dai $25 milioni

Pepe Unchained (PEPU) ha raggiunto un traguardo significativo nella sua fase di prevendita, superando i 24,9 milioni di dollari raccolti. Questo posiziona il progetto tra le iniziative più promettenti del 2024, attirando l'attenzione di investitori di grandi dimensioni, dalle whale ai trader più esperti.

Il progetto si distingue per l’ambizioso obiettivo di creare un ecosistema Layer-2, la "Pepe Chain", che mira a rendere le transazioni più rapide ed economiche sulla blockchain di Ethereum. La creazione di un exchange dedicato agli sviluppatori e un programma di incentivi per attrarre nuove risorse, unita alla funzionalità della testnet, stanno spingendo la domanda di PEPU verso l’alto.

Con una solida distribuzione dei token, il 70% destinato alla prevendita e ai premi per lo staking, il progetto ha il potenziale per crescere ulteriormente, rafforzando il suo ecosistema con un'offerta interessante, un APY del 95%, e una piattaforma sicura verificata da SolidProof e Coinsult. La vicinanza al lancio della Pepe Chain potrebbe segnare l'inizio di un'impennata nei prezzi, consolidando PEPU come uno dei protagonisti principali nel panorama delle meme coin.

Dogecoin: il re delle meme coin è tornato?

Dogecoin ha registrato un incremento del 20% circa nelle ultime 24 ore, superando la soglia psicologica di $0,20 e avvicinandosi a un nuovo massimo annuale, prima di ritracciare leggermente nelle ultime ore e scendere a $0,19.

Il rialzo del Re delle meme coin arriva in un contesto di crescita generale del mercato, spinto dalla sempre più probabile vittoria di Donald Trump alle elezioni USA 2024, con il Bitcoin che ha superato i $75.000 raggiungendo un nuovo massimo storico.

I segnali tecnici sono positivi, con Dogecoin che continua a formare alti e bassi crescenti. Il prezzo ha raggiunto un massimo di $0,2193 prima del ritracciamento e, con un ulteriore breakout dei pattern rialzisti, potrebbe presto superare il suo massimo precedente di $0,2289.

Crypto All-Stars: un luogo sicuro per tutte le meme coin

Crypto All-Stars ha raggiunto un importante traguardo nella sua fase di prevendita, superando i 3 milioni di dollari e attirando un crescente interesse nel mondo delle meme coin.

Questo progetto si distingue nel mercato grazie alla sua piattaforma di staking decentralizzata, nota come MemeVault, che consente agli utenti di mettere in staking diverse meme coin in un unico contratto, ottenendo rendimenti elevati.

Inoltre, il token STARS supporta una gestione multi-chain, consentendo agli investitori di diversificare facilmente il loro portafoglio. Con il supporto di audit indipendenti da parte di Coinsult e Solidproof, Crypto All-Stars offre un ambiente sicuro e promette di diventare un protagonista stabile nel panorama delle meme coin, con ottime prospettive di crescita a lungo termine.

Shiba Inu raggiunge i massimi a 30 giorni: nuovo ATH in vista?





Shiba Inu ha raggiunto il massimo degli ultimi 30 giorni, suscitando un forte interesse tra gli investitori. Il prezzo ha mostrato un chiaro momentum rialzista, mantenendo una tendenza positiva iniziata a metà ottobre e superando una significativa linea di supporto.

L'aumento dei volumi di acquisto ha rafforzato il sentiment positivo intorno a SHIB, alimentando speculazioni sul possibile raggiungimento di un nuovo massimo storico (ATH).

Tuttavia, il token deve ancora superare una resistenza critica di circa $0,00001900 per continuare il suo rally. Se riuscirà a sfondare questo livello, potrebbe aprirsi la strada verso nuovi rialzi, con la speranza di avvicinarsi al suo ATH.

PEPE arriva su Robinhood: nuovo rally in vista?

PEPE, la popolare meme coin, è ora supportata su Robinhood Crypto Europe, che consente agli utenti di depositare e prelevare facilmente il token sulla sua piattaforma. In più, gli utenti che trasferiscono PEPE attraverso l'app ufficiale possono guadagnare un bonus dell’1% sui depositi per un periodo di tempo limitato.

Questo aggiornamento segna un passo importante nella strategia di Robinhood per ampliare l'accesso alle criptovalute, con l'aggiunta di nuove funzionalità, come i trasferimenti di crypto internazionali. L'interesse per PEPE è aumentato dopo la sua quotazione, e molti sperano che possa replicare il rally di Dogecoin, con previsioni di possibili aumenti fino al 1400%.