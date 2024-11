"Arte & Carità" a Busca, nuova esposizione in Casa Francotto

Casa Francotto ospiterà nelle sue sale nei prossimi mesi l'esposizione “arte e carità”, una rassegna che indaga la storia della carità nei secoli e che si interroga sulle declinazioni che questo prezioso concetto assume ai giorni nostri.Oltre alla presenza di grandi maestri del Novecento e non solo, una parte dell’esposizione sarà dedicata alle opere caritative della nostra amata città, che in settecento anni hanno saputo accogliere, aiutare e assistere chi ne ha avuto più bisogno.

Verrà inaugurata sabato 16 novembre e sarà aperta al pubblico a partire dal pomeriggio (con orario 15,30-18,30).Sarà visitabile fino al 9 febbraio con i seguenti orari:venerdì (15,30-18,30), sabato (10-12 e 15,30-18,30), domenica e festivi (10-12 e 14,30-18,30).

Seguiranno ad essa una serie di momenti collaterali, cui si potrà partecipare previa la prenotazione al 371.5420603 o scrivendo una mail a info@casafrancotto.it. I biglietti son a 10 euro, intero, a 6, ridotto (per buschesi, insegnanti, studenti universitari ed enti convenzionati, abbonamento musei e ragazzi under 14).Per i possessori della "Tessera musei" l'ingresso e' gratuito, con contributo di 5 euro per i momenti collaterali.