Un weekend pieno dei colori e dei sapori dell'autunno: le proposte e gli eventi per vivere il fine settimana in Granda

Dalla Straconi alle Fiere del Porro di Cervere, del Tartufo Bianco d’Alba, di San Martino e dei Bovini di razza piemontese a Fossano, gli eventi non mancano in questo fine settimana. Concerti, passeggiate, mostre, fiere, escursioni nei foliage, mercatini e tanti appuntamenti di ogni genere, in ogni angolo della provincia di Cuneo.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

***

CUNEO

STRACONI

Domenica 10 novembre alle 9.30 prenderà il via da piazza Galimberti la 41esima edizione della Straconi, seguita alle 9.50 dalla Straconi Monge Dog. Tutte le info e gli eventi: info@straconi.it

CUNEO

LA STRADA REALE DEGLI ORGANI

Sabato 9 novembre, alle ore 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore, “Giovani Musiche”, con l'Episodio I: Sacro e Profano. Info: https://it.larouteroyaledesorgues.com/

CUNEO

RUBIK’S ON STAGE

Domenica 10 novembre, alle ore 18 presso il Teatro Toselli di Cuneo (Via Teatro Giovanni Toselli, 9), il matematico Andrea Plazzi e il famoso astrofisico e divulgatore Luca Perri sono i protagonisti di “Rubik’s on stage”. L’appuntamento rientra tra gli eventi collaterali alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”. Info: https://crcinnova.it/rubiks-on-stage/

CUNEO

MOSTRA "EN PLEIN AIR"

Sabato 9 novembre alle ore 17.30, inaugurazione presso la Sala Collegio Geometri, via San Giovanni Bosco 7, della mostra “En plein air” di Bartolo Dutto. Info: https://www.collegio.geometri.cn.it/

CUNEO

STORIE DI GUERRE SENZA FINE

Sabato 9 novembre, alle ore 21, nello Spazio Incontri Fondazione CRC, via

Roma 15: “Storie di guerre senza fine”, conversazione con Domenico Quirico.

Ingresso libero. Info: viancuneo@libero.it.

CUNEO

AUTUNNO AL PARCO

Sabato 9 novembre, dalle 16.30 alle 19.00, "Lanterna che brilli, lanterna che vai", un evento per famiglie con bambini 3-10 anni. Ingresso €5, biglietti online. Ore 16.30-17.30 laboratorio di preparazione delle lanterne di San Martino presso La Casa del Fiume. Ore 17.30 -19.00 passeggiata. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it/

***

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Nel week end continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Domenica 10 novembre Asta Mondiale del Tartufo a Grinzane Cavour, che accoglierà appassionati e golosi da ogni angolo del mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba dal 12 ottobre all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA + IL TESORO DELLA CATTEDRALE

Domenica 10 novembre, alle ore 15 e 17 visite guidate sul campanile della Cattedrale e alla Sala del Tesoro del Museo Diocesano di Alba. Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: 345 76 42 123 www.visitmudi.it mudialba14@gmail.com

ALBA

MEMORIE D’ACQUA

Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, mostra fotografica con ampia documentazione presso la Chiesa di San Giuseppe. Durante l’esposizione verrà proiettato continuamente il docufilm realizzato a ricordo della tragedia del 1994. Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/events/memorie-d-acqua#luogo

ALBA

MUDISERA MUSICA SOTTOSOPRA

Sabato 9 novembre alle ore 21 presso piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo, concerto di musica brit pop tra arte e archeologia con “Live forever” brit pop band.

La partecipazione all’evento è gratuita. Gli spazi sono limitati pertanto è fortemente consigliata la

Prenotazione. Info: 345 76 42 123 www.visitmudi.it - mudialba14@gmail.com

ALBA

CONCERTO PER RICORDARE

Domenica 10 novembre alle ore 17, presso il Teatro Sociale “G. Busca” piazza Vittorio Veneto 3, il Comando Vigli del Fuoco Cuneo presenta il concerto, in occasione dei 30 anni dopo l’alluvione, dell’orchestra a fiati “Antica musica del Corpo dei Pompieri di Torino”.

ALBA

DINOSAURI VIVI

Sabato 9 novembre, alle ore 15.30, nella Sala Ordet piazza Cristo re 3, Family Show dedicato completamente al mondo dei giganti del passato. Infoline 351 74 08 187 www.dinosaurlive.it

ALBA

MOSTRA PENONE

Sabato 9 e domenica 10 novembre aperta presso Fondazione Ferrero la mostra “Giuseppe Penone - Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

BAROLO

WINE EXPERIENCE

Domenica 10 novembre alle ore 11, appuntamento con la Wine Experience presso il WiMu a Barolo. Info: https://www.wimubarolo.it/e-adatto/wine-experience-domenica-13-ottobre/

***

BORGO SAN DALMAZZO

CONTRO LA GUERRA

Sabato 9 novembre, alle ore 21, presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo” in Via Vittorio Veneto, andrà in scena lo spettacolo teatrale per Emergency “Contro la Guerra”.

Info: Ufficio Cultura e Ufficio Turistico 0171/ 754154 - 0171/266080

BORGO SAN DALMAZZO

NOZZE DA SOGNO

Sabato 9 e domenica 10 novembre, presso Palazzo Bertello, “Nozze da Sogno”, due giorni dedicati al mondo delle nozze a Cuneo, cuore pulsante e capoluogo della Provincia Granda. Info: 0171/266080 posta@fierasposicuneo.it

***

BOVES - CASTELLAR

CASTAGNATA

Domenica 10 novembre dalle ore 14 castagnata e vin brulè a cura della Pro Loco, in piazza Anselmo Cavallera, con giochi popolari e musica della “Banda Quadra”.

***

BRA

MULTIVISIONE - IMMAGINARE

Sabato 9 novembre, alle ore 21 proseguono le proiezioni dedicate al tema “Sguardo sull’uomo”. In chiusura, “Da Pacem Domine”, con musica di Arvo Pärt eseguita dal vivo dalla Corale Polifonica di Sommariva Bosco. Domenica 10 novembre alle ore 16.30 documentario in multivisione “Erano gli anni ‘70”. Alle ore 21 ultima sessione di proiezioni Fantaidama 2022, Poesia di Teresa Montano “Noi” e Fotografie del gruppo Mignon. Info: www.immaginare.it/Programma2024.pdf.

Comune di Bra, Ufficio Turismo e manifestazioni tel. 0172 430185 - www.turismoinbra.it





BRA

ARCHIVUM

Nel week end sarà visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: venerdì 9-13 Sabato e domenica 10 -12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

***

BUSCA

LIBERI PENSIERI

Sabato 9 e domenica 10 novembre presso Casa Francotto, mostra “Liberi pensieri” dell’artista Pierfranco Cerutti, con la partecipazione di Giuliana Risso Rivoira e Nives Sforza. Ingresso libero.

Orari: sabato dalle 15.30 alle 19.30. Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30.

Info: https://casafrancotto.it/

***

CARRÚ

CENA DELLE TRIPPE

Sabato 9 novembre alle ore 20, “Cena delle Trippe” a cura dei “I Bravom” presso l’area mercatale Borsarelli, con Dj Set e incasso devoluto in beneficienza. Info: 333 69 11447.

***

CERVASCA

PRANZO DELLE LEVE

Domenica 10 novembre festa delle leve 1964 e 1959 con S. Messa nella chiesa di Santo Stefano alle ore 11 e successivo pranzo.

***

CERVERE

FIERA DEL PORRO DI CERVERE

Sabato 9 e domenica 10 novembre, 45a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. Il Palaporro, attrezzato con corredi di servizio da vero e proprio ristorante, resta il centro nevralgico dell’evento con la possibilità di assaporare tantissimi menù, elaborati secondo la formula "dei gemellaggi del gusto". Info: https://www.fieradelporrocervere.it/menu/

https://www.fieradelporrocervere.it/prenotazioni/

***

CHERASCO

CHERASCO NATURA E VISITE SINAGOGA

Domenica 10 novembre a Cherasco si svolgerà “Cherasco Natura”, il mercato che presenta prodotti agroalimentari di qualità, quelli biologici e quelli artigianali. Durante la giornata ci sarà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente la Sinagoga, sita nell’antico quartiere ebraico in via Marconi 6, nell'area dell'antico ghetto. Orari di apertura: 10.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30. Ultimo ingresso ore 17.30. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

CHIUSA PESIO

IL GIARDINO SIMBOLICO

Sabato 9 novembre alle ore 15, presso la Casa dell'Angelo custode, seminario “Il giardino simbolico” con relatrice Milena Bellonotto, storyteller ed ortoterapeuta. Un viaggio nei giardini tra arte, scrittura ed illustrazione. Info e prenotazioni: 334 74 54 327.

***

DEMONTE

LABORATORIO DI CROUSET

Sabato 9 novembre alle ore 15, presso Porta di Valle – Valle Stura, laboratorio per imparare a realizzare la pasta tipica della Valle Stura, i Crouset. Si consiglia di dotarsi di un grembiule e un canovaccio per mettere le mani in pasta. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

DOGLIANI

LA CISRÀ

Sabato 9 novembre 9 alle ore 18: Aperitivo dell’Enovago su prenotazione nelle cantine aderenti

E dalle ore 20 Itinerario dell’Enovago, veglie in alcune delle più prestigiose cantine del territorio degustando Cisrà, piatti tipici, sorseggiando “Dogliani DOCG” di tutti i produttori della Bottega del Vino Dogliani Docg. Info: comunicazione@comune.dogliani.cn.it

***

DRONERO

PONTE DEL DIALOGO

Sabato 9 e domenica 10 novembre prosegue a Dronero la nuova edizione del “Ponte del Dialogo”, il Festival letterario diffuso. Fra gli ospiti il teologo Vito Mancuso. Tutto il programma qui: Scopri il programma

***

FOSSANO

MOSTRA NAZIONALE BOVINI

Sabato 9 e domenica 10 novembre in piazza Dompè, 44a Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese. Appuntamento autunnale del territorio tra i più attesi da allevatori, tecnici, appassionati e buongustai. La Mostra, che presenta un’esposizione di centinaia di animali scelti tra i migliori allevati nelle aziende che aderiscono all’Anaborapi, comprendente oltre 4500 allevatori di razza bovina Piemontese. Sfilate e concorsi degli animali, incontri e laboratori gastronomici, mostre fotografiche e dei Campanacci e Gambise, con la presenza di numerosi stand istituzionali e commerciali. Info: www.anaborapi.it

***

GOVONE

30 ANNI DALL’ALLUVIONE

Domenica 10 novembre alle ore 10.15 nella Sala Consiliare del Comune di Govone si svolgerà un momento commemorativo, a ricordo dell’alluvione del 1994. Seguirà alle 11.15 la S. Messa nella parrocchiale di San Secondo.

***

GRINZANE CAVOUR

ASTA MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Domenica 10 novembre, si terrà al Castello di Grinzane Cavour, la XXVa Asta Mondiale del Tartufo, evento di solidarietà promosso dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Ospiti d’eccezione e collegamenti con Hong Kong, Singapore, Vienna e Francoforte, Bangkok e Kenia da North Kinangop, dove l’urologo cornelianese Bruno Frea, racconterà la sua missione nell’ospedale creato da don Sandro Borsa e la sua sfida di raccogliere fondi per realizzare nuove sale operatorie. L’Asta Mondiale è parte attiva nella realizzazione di una sala operatoria. Info: https://www.castellogrinzane.com/news-ed-eventi/xxiii-asta-mondiale-del-tartufo-bianco-dalba-2/

GRINZANE CAVOUR

ALBA MUSIC FESTIVAL

Domenica 10 novembre, alle ore 13, l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, in collaborazione con l'Alba Music Festival e sotto la Direzione Artistica di Giuseppe Nova, dedica uno spazio speciale all’anniversario di Giacomo Puccini, celebrato attraverso le sue arie più celebri, come Nessun dorma, E lucevan le stelle, Recondita armonia, interpretate dal tenore Michele Mauro e dall'arpista Carolina Coimbra.

GRINZANE CAVOUR

FOLIAGE D’AUTUNNO

Sabato 9 novembre, con ritrovo alle ore 9.45 e partenza alle ore 10 in Via IV Novembre c/o salita al Castello, camminata guidata sui fianchi e sulle creste delle colline patrimonio UNESCO che hanno dato i natali al nobile Barolo. Info: 339 65 75 703.

***

LA MORRA

AUTUNNO CON I VINI

Sabato 9 novembre, i produttori di La Morra saranno presenti nella Cantina Comunale per farvi degustare i loro vini pregiati, in un ambiente conviviale e allegro. Info: https://www.cantinalamorra.com/post/degustazioni-autunnali

***

MANTA

LUCIO VAIRA PER IL CLIMA

Domenica 10 novembre, alle ore 15, presso il Castello di Manta, il Fai organizza un incontro per il clima con il dottore e project manager Lucio Vaira, il quale illustrerà i numerosi benefici che le foreste donano e quanto sia fondamentale contrastare il loro abbandono attraverso una gestione condivisa, partendo dall'esempio concreto del progetto Robin Wood. Ingresso a pagamento comprensivo di visita guidata al Castello e incontro. Info: https://bit.ly/3NScYy5

***

MONDOVÌ

CAVOLI TUOI

Domenica 10 novembre, in Piazza Maggiore, “Cavoli Tuoi”, rassegna autunnale dedicata alle eccellenze gastronomiche monregalesi. Mercato con i prodotti tipici dalle 9 alle 18. A partire dalle ore 12.30 sarà possibile degustare le tradizionali zuppe del territorio. Info: 348 78 01 601 fierasanmartinomondovi@gmail.com

MONDOVÌ

SENZA POSA

Sabato 9 e domenica 10 novembre presso i locali del Museo Civico della Stampa dalle 10 alle 19, con orario continuato, il CAI di Mondovì celebra il 70° anniversario della storica prima salita al K2, con una mostra dedicata a Mario Fantin, protagonista di quell’impresa epica con una iniziativa dal titolo “Senza posa - Italia k2 di Mario Fantin: Racconto di un’impresa”. L’esposizione sarà visitabile fino al 1° dicembre.

MONDOVÌ

CONCERTO

Domenica 10 novembre alle ore 11, in Sala Ghisleri, in occasione del Festival dei Giovani Musicisti Europei concerto della pianista moldava Martina Meola.

MONDOVÌ

MOSTRA ALTAN

Domenica 10 novembre ultimo giorno presso il Museo della Ceramica della la mostra dei lavori di Francesco Tullio Altan, ideatore dei fumetti de la Pimpa. Ingresso libero negli orari di apertura del Museo. Info: Museo della Ceramica di Mondovì

MONDOVÌ

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

Domenica 10 novembre alle ore 18, presso il teatro Baretti di Mondovì, verrà presentata una delle serie Sky Tv più viste e apprezzate di sempre: "Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883”. Saranno presenti Alice Filippi (regista), Elia Nuzzolo (attore di Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (attore di Mauro Repetto), modererà Marlen Pizzo. A seguire proiezione del primo episodio commentato dai protagonisti. Ingresso gratuito. Info: 0174/330358

***

MONTEU ROERO

A SINISTRA DELLA LANGA

Domenica 10 novembre l’associazione Limodoro di Robilante organizza una gita con accompagnatore a Monteu Roero, con visita alle Rocche, crotin, fossili, castelli e boschi secolari. Info: limodoro.eu

***

MONTICELLO D’ALBA

VISITE AL CASTELLO

Sabato 9 novembre visite guidate gratuite al Parco del Castello di Monticello d'Alba nei seguenti orari: alle ore 14.30 “Dal vignòt all’olivè”, con approfondimento sulla vigna didattica e sulle piante fruttifere del Parco romantico, e alle ore 16 “De hortibus”, con approfondimento sulla storia della creazione dell’orto e delle aiuole. Consigliata la prenotazione sul sito www.turismoinlanga.it

***

NEIVE

TOUR DEI CRU

Sabato 9 novembre alle ore 14.30 partenza davanti a cascina Saria, via Rio Freddo 9 per camminata ad anello sul versante est di 5,1 km e circa 2 ore e mezza. Info: 371 46 96 545.

***

PAROLDO

L’ESTATE DI SAN MARTINO

Sabato 9 novembre “Veglia della Bagna Caoda” con apertura mostra fotografica alle ore 15.30 e docufilm “Omero non deve morire”. Convegno di presentazione “De.Co Bagna Caoda di Paroldo” e consegna riconoscimenti “Il mantello di San Martino” e “Premio Palodium”. Seguono inaugurazione fiera, spettacolo di fuoco, bagna caoda, caldarroste e musica.

Domenica 10 novembre fiera nella piazza principale del paese e nel Borgo Antico dei “Cavallini” “location”, dove gli espositori proporranno tartufi, formaggi, castagne, mieli, vini, erbe aromatiche, verdure, sculture, dipinti, manufatti, lavorazioni in legno e prodotti del territorio tra Piemonte e Liguria. Antichi, mestieri, cerca del tartufo, trekking, laboratori e molto altro. Info:

https://paroldoaltralanga.com/

***

POCAPAGLIA

CASTAGNATA ALPINI

Domenica 10 novembre alle ore 14.30, presso la piazza della chiesa di Macellai, castagnata organizzata dal gruppo alpini di Pocapaglia e dal circolo ACLI di Macellai.

POCAPAGLIA

MUSEO ED ESCURSIONE

Domenica 10 novembre il Museo Rocche e Masche di Pocapaglia è aperto dalle 14 alle 18 e propone visite guidate e merenda con la Masca Micilina. Evento gratuito.

Escursione tra le Rocche del Roero con partenza alle ore 14.45 presso il palazzo Comunale, con la guida Beppe Tibaldi. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/

***

PRIOCCA

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 10 novembre alle ore 10.30 raduno dei trattori e S. Messa con Cantori di Santo Stefano Roero e benedizione mezzi agricoli. In seguito premiazione del “Priocchese dell’anno” e pranzo sotto la tensostruttura. Prenotazioni al 331 52 18 613.

***

RODDI

VISITE E PRANZO AL CASTELLO

Domenica 10 novembre visite guidate del Castello di Roddi con pranzo della tradizione presso la pertinenza del maniero. Visita guidata a scelta alle ore 11.30 o alle ore 14.30. Pranzo alle ore 12.30

Su prenotazione: Costo: 60 Euro. Info: https://www.fieradeltartufo.org/categorie-eventi/visita-e-pranzo-al-castello-di-roddi/

***

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 10 novembre, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo nelle domeniche di primavera, estate e autunno, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

SERATA DANZANTE

Sabato 9 novembre presso la sede della società Operaia serat di musica da ballo con “Claudio Musik Folk”.

***

VILLANOVA SOLARO

FIERA DI SAN MARTINO

Domenica 10 novembre torna la Fiera di San Martino, una tradizione che si ripete ogni anno a Villanova Solaro con il "Mercà 'd San Martin”. La tradizionale Fiera prevede diverse esposizioni nella piazza principale, come la Mostra Mercato dei produttori, il mercatino dei piccoli hobbisti, percorsi enogastronomici tra piccoli produttori e produttori di nicchia. Non può mancare l’appuntamento culinario con la castagnata e con la tradizionale “gran polentata” con spezzatino, salsiccia e formaggio. Info: www.comune.villanovasolaro.cn.it

Silvano Bertaina