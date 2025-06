Ad Alba Monica Canalis presenta “50 ritratti del Cattolicesimo Democratico”

Mercoledì 11 giugno alle ore 18.30 verrà presentato ad Alba il volume “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica”, curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno, con la postfazione di Ernesto Maria Ruffini.

La presentazione avverrà nella Sala Riolfo (Cortile della Maddalena in via Vittorio Emanuele), con la partecipazione dei sindaci di Alba Alberto Gatto e Bra Gianni Fogliato.

Intervengono Marcella Filippa, Sonia Grimaldi, Luca Pione, William Revello e Lucia Vignolo. Modera Giampaolo Testa.

Il libro è una raccolta di ritratti, una sorta di antologia foto-biografica: vi sono racchiusi i volti e le storie di 50 uomini e donne, pensatori, politici, sindacalisti, insegnanti, animatori sociali, che hanno contribuito in modo determinante alla nostra democrazia.

Senza le culture politiche - Cattolico democratica, Socialista e Liberale - non sarebbe nata la nostra Costituzione e senza l’attualizzazione e il rinvigorimento di queste culture politiche non avremo gli strumenti per affrontare l’attuale crisi della democrazia.

Non si tratta di un libro di partito, ma di cultura politica.

L’agile volumetto non ha funzione commemorativa, quanto piuttosto formativa.

Un libro adatto a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni che possono trarne ispirazione e incoraggiamento. Conoscere questi modelli può infatti aiutare ad affrontare il presente.

La presentazione del libro è anche un’occasione per discutere sul rapporto cultura-politica in questo complesso frangente storico.