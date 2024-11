Volley maschile A3: Monge Gerbaudo Savigliano in Sardegna a caccia dell'impresa

Dopo due successi consecutivi tra le mura amiche, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna in trasferta per la quarta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

E sarà anche una delle trasferte più lunghe della stagione, in casa del Sarlux Sarroch, una delle due compagini sarde presenti all’interno del raggruppamento “del Centro-Nord”.

Anche per questo, si gioca in anticipo rispetto al resto del programma: appuntamento per oggi, sabato 9 novembre, dalle ore 15.00.

L’avversario. Fiducia e qualità. Sono questi, senza dubbio, i sostantivi che meglio raccontano l’attuale stato di forma dei sardi. Fiducia, innanzitutto. Quella ritrovata grazie alla netta affermazione il Negrini CTE Acqui Terme: un 3-0 netto, che ha lasciato poco spazio a interpretazioni e che ha ri-proiettato Sarroch là dove si pensava potesse essere sin dall’inizio, ovvero nel novero delle favorite per la vittoria finale nel Girone Bianco. E qui si arriva alla seconda parola-chiave: qualità. Quella che non manca ai ragazzi di coach Camperi, che in campo possono vantare un sestetto di assoluto valore. In cabina di regia c’è Curridori, perfetto contro gli alessandrini, che compone la diagonale con il braccio pesante di Dimitrov (17 marcature lo scorso weekend). Tra i nomi da tenere d’occhio, attenzione anche al giovane Meschiari, uomo di fiducia di coach Camperi che può vantare nel suo palmares anche un titolo europeo Under 22. Nel roster anche una vecchia conoscenza di Savigliano: lo schiacciatore Andrea Nasari, in biancoblu nell’ottima stagione 2022/23, nella quale mise a referto ben 273 punti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I cinque punti raccolti in due partite tra le mura amiche hanno dato serenità all’ambiente biancoblu, che ora sogna di trovare un colpo importante anche fuori casa. Coach Michele Bulleri è chiaro sulle qualità del Sarlux Sarroch: “Affrontiamo una squadra ostica e forte, che si è sbloccata nell’ultimo weekend superando Acqui e che ha tutte le carte in regola per essere tra le favorite per la vittoria finale. In campo ci sono giocatori che hanno già fatto la differenza in queste categorie, cosa non secondaria. In più, da queste prime giornate mi sembra che questo campionato sarà molto “casalingo”, con il fattore campo che fin qui ha fatto molto la differenza, soprattutto se la trasferta che devi affrontare è in Sardegna, con tutte le complessità “logistiche” che questo tipo di viaggi si portano dietro. Sono tutti elementi che ci confermano come sarà molto difficile. Sbloccarsi in trasferta? Ovviamente ci piacerebbe, ma a prescindere, io voglio vincerle tutte. Sono nel contempo consapevole della forza del nostro avversario, che dovrà essere per noi uno stimolo”.

I precedenti. 1-1 e palla al centro. Il bilancio tra le due squadre è in parità, con una vittoria a testa, anche se ai punti i sardi hanno un leggero vantaggio. Ne conquistarono tre, infatti, nella gara di ritorno del 2023/24, sbancando 1-3 il PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore in una delle fasi più delicate della stagione dei saviglianesi. I biancoblu, invece, avevano vinto 2-3 all’andata a Sarroch, prendendosi due punti al tie-break al termine di un match molto intenso.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Sarlux Sarroch e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 15.00 di sabato 9 novembre al Palazzetto dello Sport di Sarroch, in provincia di Cagliari.