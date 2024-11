Grande successo per la proposta enogastronomica di "Ranzo is Wine" a Olioliva 2024 (foto)

rande successo per i laboratori di CNA a Olioliva 2024 dedicati ai territori al di là del mare, con Ranzo e la sua enogastronomia protagonisti e testimonial della tradizione culinaria dell’alta Valle Arroscia, grazie al progetto di Destination Management Organization “Ranzo is Wine”.

Protagonisti dell’evento sono stati l'agrichef Marisa Plando e il sommelier A.I.S. Giovanni Revello. Marisa Plando ha conquistato i tantissimi partecipanti con la ricetta tradizionale delle lumache alla ranzese, un piatto tipico della cucina contadina dell’entroterra ligure, abbinato a una degustazione di Pigato L’appuntamento enogastronomico ha messo in evidenza le straordinarie qualità di questo vino bianco, prodotto da tutte le dieci cantine di Ranzo, noto per le sue note aromatiche e il gusto fresco e minerale.

Tutti i partecipanti allo show cooking dedicato alla cucina contadina di questo piccolo paese dell’alta Valle Arroscia hanno potuto degustare le lumache servite su pane di Gavenola, apprezzando la semplicità di una ricetta della tradizione locale.

Franco Laureri, Destination Manager responsabile del progetto "Ranzo is Wine", ha sottolineato l'importanza "dell'enoturismo italiano e il suo grande potenziale. Come emerge da tutte le ricerche di settore, “con i giusti investimenti, l'enoturismo può diventare un volano di crescita per l'economia anche di piccole realtà come Ranzo”.

Laureri ha inoltre evidenziato "l'importanza di creare collegamenti con il patrimonio storico e culturale del territorio, sviluppando nuove forme di collaborazione tra costa ed entroterra. “Questo approccio, concentrato sugli sforzi per offrire esperienze enoturistiche innovative e originali, è fondamentale”.

Il sindaco di Ranzo, Giancarlo Cacciò, ha ribadito: “Oggi si parla di Enoturismo 4.0 come di uno strumento capace di aiutare gli operatori del settore, dall’accoglienza al social media marketing, creando le condizioni per lo sviluppo di un’offerta enoturistica di valore”.

Luciano Vazzano ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver ospitato il progetto 'Ranzo is Wine' nell’ambito dell’iniziativa 'Olio e Territori'. Questo evento è stato pensato proprio per valorizzare le eccellenze dell’entroterra, mettendo in luce i valori, i sapori e i saperi di queste comunità al di là del mare. La partecipazione di Ranzo is Wine rappresenta un esempio perfetto di come il nostro territorio possa promuovere il turismo enogastronomico e sostenere le economie locali”.