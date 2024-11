A Cuneo il convegno su benessere psicofisico e contatto con la natura

Qual è il legame tra benessere psicofisico e il contatto con la natura? È questa la domanda che aprirà il convegno Bin n’tel Bosc – Il benessere che nasce dal bosco organizzato dall’Ente di gestione delle Alpi Marittime e da Weco Impresa Sociale, in programma dalle ore 9 di venerdì 15 novembre presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, in Via Roma 17 a Cuneo.

Dal 2023, Marittime e Weco collaborano per valorizzare il ruolo delle foreste – largamente diffuse nel territorio della provincia di Cuneo – nella promozione della salute fisica e mentale. Nell’ultimo anno oltre 20 professionisti tra insegnanti, accompagnatori, educatori e psicologi hanno partecipato alla formazione proposta dal progetto Bin n’tel Bosc, rendendo possibile il coinvolgimento di più di 500 beneficiari in esperienze immersive nei boschi delle Alpi Marittime.

Durante il convegno, i responsabili del progetto Irene Borgna (Alpi Marittime) e Luigi Vallome (Weco) presenteranno i risultati raggiunti con le attività svolte e le novità previste per il 2025. Tra queste, un percorso formativo più approfondito, una collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell’ASL CN1, il coinvolgimento di 500 nuovi beneficiari (studenti, persone con disabilità, anziani e pazienti psichiatrici) e la certificazione su base scientifica di aree boschive particolarmente efficaci per il benessere psicofisico. A seguire, Federica Zabini e Francesco Meneguzzo, ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto per la BioEconomia di Firenze, illustreranno i risultati delle loro ricerche sulla terapia forestale, pubblicati in due volumi (2020 e 2022). In chiusura, Alberica Orsa Mion, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano, presenterà i primi risultati dello studio condotto insieme al professor Giorgio Vacchiano sugli effetti degli spazi verdi urbani e periurbani sul benessere collettivo, evidenziando come le aree verdi pubbliche possano contribuire positivamente alla salute dei cittadini.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria a questo link.

Per ulteriori dettagli sul percorso formativo in partenza il 20 novembre, visita il sito.





Il programma

Ore 9 – Accredito, welcome coffee

Ore 9.30 - Saluti istituzionali

Ore 9.45 - Bin n’tel Bosc - da dove arriviamo e dove stiamo andando

Irene Borgna - Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime

Luigi Vallome - Weco impresa sociale srl

Ore 10.15 - Terapia forestale: evidenze scientifiche del benessere generato dai boschi

Francesco Meneguzzo - CNR, Istituto per la BioEconomia (IBE)

Federica Zabini - CNR, Istituto per la BioEconomia (IBE)

Ore 11.45 - Bosco in città: natura e benessere a portata di mano

Alberica Orsa Mion - Ricercatrice Università degli Studi di Milano

Ore 12.45 - Fine evento

Prenotazione obbligatoria a questo link.