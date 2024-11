A Ormea l'incontro sui progetti (antichi e recenti) per la derivazione del Tanaro verso le valli imperiesi

Venerdì 15 novembre, a Ormea, nella sala della Società Operaia a partire dalle ore 21, si terrà l'incontro a carattere divulgativo e aperto a tutti riguardante considerazioni geologiche preliminari su progetti antichi e recenti di derivazione del Tanaro verso le valli imperiesi. I temi affrontano gli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici derivanti da una analisi effettuata nell’anno 2005 in cui si è cercato di “valutare la fattibilità di un invaso artificiale localizzato nel bacino idrografico del T. Tanarello, nei comuni di Cosio d’Arroscia e Mendatica (IM) in esecuzione di studi, indagini e ricerche preliminari alla progettazione di opere finalizzati all’elaborazione del Piano Regionale per le attività di bonifica e irrigazione di cui alla L.R. 9.8.1999 n° 21”.

Ne tratta il geologo Aldo Acquarone. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, è inserita nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.