Al banchiere e scrittore fossanese Beppe Ghisolfi le chiavi della città di Maenza

Sarà il Professor Beppe Ghisolfi, da poco riconfermato consigliere di amministrazione del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio nel recente congresso del centenario associativo celebrato Roma, a ricevere le Chiavi della Città di Maenza, in provincia di Latina, per il proprio impegno a favore del dialogo sociale e inter-fedi reso possibile dalla pionieristica divulgazione dei progetti di educazione finanziaria in Italia.

L'appuntamento è previsto per le ore 15 di sabato 23 novembre nel salone d'onore del castello baronale, nel contesto del programma della riedizione di ECU Film Fest, Cinema per il dialogo ecumenico e interreligioso, presieduto dal Regista Gjon Kolndrekaj e organizzato da Tania Cammarota con la società produttrice Cross in Media.

Al lavoro dei soggetti organizzatori si deve, fra l'altro, la realizzazione della piattaforma "LearninGod" e del "Video Catechismo", opera dello stesso Kolndrekaj girata in 70 Paesi con il coinvolgimento di 60.000 persone e 1200 attori che ne fanno un unicum nella capacità di comunicazione del messaggio della Chiesa cattolica e di arrivo del messaggio del vecchio e del nuovo Testamento ai giovani.

Non è casuale che proprio nella dottrina sociale della Chiesa cattolica trovi la propria fonte di legittimazione l'educazione finanziaria, che venne definita come "educazione al risparmio" nella capostipite enciclica Rerum Novarum, ossia Vento di Novità, scritta e promulgata da Papa Leone XIII la cui famiglia ebbe radici proprio a Maenza.

La città della provincia di Latina, in gran parte collinosa, si trova su un vasto fondale di monti con ampie zone coperte da silvicoltura. Il centro storico, autentico museo a cielo aperto, si erge su una collina, da cui si possono osservare addirittura le isole Pontine, ed è dominato dal più che millenario Castello baronale stagliato su 4 piani: qui, nel 1274, Annibaldo II offrì soggiorno a San Tommaso d’Aquino, che si trovava di passaggio mentre si recava a Lione per il Concilio Ecumenico indetto da Papa Gregorio. Dal 1965 è di proprietà della Provincia di Latina e viene utilizzato per iniziative culturali e come sede del Museo del Paesaggio.

A seguito delle elezioni amministrative svolte nello scorso mese di giugno, nuovo Sindaco della civica amministrazione municipale è l'avvocato Loreto Polidoro.