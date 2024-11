Bitcoin e Pepe Unchained: nuovi ATH ogni giorno

Stando agli ultimi dati di CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) ha toccato un nuovo massimo storico in mattinata, raggiungendo la cifra di 81.801$, superando costantemente il suo prezzo più alto. Questo movimento ha portato a un guadagno settimanale del 17,41%, con un incremento di ben 14.000$ rispetto al prezzo della settimana scorsa.

Come sempre, a seguito di un ATH c’è anche una fase di correzione, che BTC sta vivendo in questo momento. Il prezzo attuale è infatti di 81.000$. Ciononostante, l’asset non sembra più destinato a scendere sotto la soglia dei 75.000$.

Molto bene anche la prevendita di Pepe Unchained, che raggiunge i 26,5 milioni di dollari in finanziamenti. Traguardo che ha messo in moto il team di sviluppo con tante novità.

BTC in crescita infinita?

Gran parte dei guadagni di Bitcoin si è verificata sulla scia della schiacciante vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali stautnitensi della scorsa settimana. Il candidato repubblicano ha ottenuto la maggioranza contro la democratica Kamala Harris. Questo ha portato a un forte entusiasmo tra investitori e analisti durante il weekend.

Il recente pump di Bitcoin ha portato a una crescita del 93% dall’inizio del 2024, segnando un’impressionante crescita del 400% rispetto al minimo del mercato ribassista raggiunto a novembre 2022.

L’analista on-chain James Check ha dichiarato che i mercati sono entrati in una “zona di euforia” mentre Bitcoin esplora nuovi livelli di prezzo. “Gli 8 mesi di consolidamento laterale hanno permesso agli investitori di acclimatarsi a prezzi più elevati, creando una solida base per il decollo,” ha aggiunto.

Jason Yanowitz, co-fondatore di Blockworks, ha affermato: “L’euforia è ufficialmente iniziata il 5 novembre, con le elezioni presidenziali”, definendo questo un “momento straordinario”. “Tutti stanno guadagnando, ma gli speculatori non si sono ancora affollati. Prendetevi il tempo per godere di questo periodo, perché sarà breve.”

Nel frattempo, il CEO di Marathon Holdings, Fred Thiel, ha criticato la decisione del governo tedesco di vendere BTC quando era intorno a 53.000$. Ha aggiunto che la sua azienda detiene più di 27.000 BTC, un numero in continua crescita.

L’inarrestabile ascesa di Bitcoin ha spinto la capitalizzazione totale del mercato crypto a 2,75 trilioni di dollari, raggiungendo i livelli più alti dal picco del mercato rialzista di novembre 2021, quando superò brevemente i 3 trilioni.

Nonostante molte altcoin abbiano registrato rialzi, Bitcoin mantiene una quota di mercato dominante oltre il 59%, secondo Tradingview, segnalando che la “altseason” non è ancora decollata, sebbene molte altcoin abbiano ottenuto guadagni a doppia cifra nel weekend. Questo potrebbe essere un buon momento per l’acquisto di asset complementari e persino criptovalute in presale come Pepe Unchained.

Pepe Unchained e i nuovi piani del team

Pepe Unchained è una prevendita che ormai ha raggiunto uno status quasi leggendario, con oltre 26 milioni di dollari è sulla buona strada per divenire una delle presale di maggior successo di sempre. Gli investitori, sia grandi sia piccoli, si stanno affrettando a partecipare a questo progetto che, chiudendo le porte della prevendita, potrebbe lanciare il token PEPU a un prezzo 100 volte superiore a quello di pre-acquisto.

Al momento PEPU ha un costo di 0,01249$ e i trader che vogliono investire in un progetto dall’alto potenziale dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di entrata a un costo di favore in questa finestra di tempo. Pepe Unchained ha raccolto decine di migliaia di follower sul suo canale social X e quello Telegram, tutti in attesa del momento propizio per concretizzare i guadagni, ovvero il lancio del token sui principali exchange.

C’è molto fermento attorno a Pepe Unchained e lo si può notare anche dall’ampliamento dei piani del team di sviluppo che, partendo dall’ecosistema blockchain Layer-2 sta già pensando a nuove funzionalità, come il Pump Pad. In sostanza, un launchpad che prende ispirazione dal Pump.fun e permetterà agli utenti di lanciare le proprie meme coin con pochi clic, senza avere previa conoscenza di codici e programmazione. Un modo innovativo per trasformare la community e lo spazio delle meme coin.

