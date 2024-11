Ecobonus e Bonus Casa 50% in scadenza: come risparmiare su serramenti di alta qualità con Fdr design

Approfittare dell’Ecobonus e Bonus Casa 50% è essenziale per chi vuole migliorare il proprio ambiente domestico risparmiando su infissi, porte, arredi su misura e serramenti di qualità. Il bonus, valido fino al 31 dicembre 2024, consente una detrazione fiscale del 50% su spese di ristrutturazione e risparmio energetico che comprendono anche prodotti realizzati artigianalmente, come le soluzioni personalizzate di Fdr design.

Perché Scegliere Prodotti Artigianali?

Optare per infissi e arredi su misura significa non solo migliorare l’estetica e il comfort della propria casa, ma anche investire in qualità e sostenibilità. Prodotti come porte, finestre e mobili realizzati artigianalmente, garantiscono durabilità e design unico che non si trova nei prodotti industriali. Inoltre, scegliendo materiali certificati e di origine controllata, è possibile contribuire alla sostenibilità ambientale.

Quali Spese Rientrano nel Bonus?

Il Bonus Casa 50% copre spese di ristrutturazione edilizia che includono serramenti esterni, porte interne, persiane, mobili su misura, cucine e armadi artigianali. Gli incentivi si applicano su abitazioni e parti comuni di edifici residenziali, permettendo una detrazione IRPEF fino al 50%, per un massimo di 96.000 euro di spesa. L’Ecobonus 50%, invece, copre la sostituzione degli infissi esistenti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico. Questo incentivo è applicabile solo per la sostituzione degli infissi già presenti e richiede che i nuovi serramenti migliorino l’efficienza termica dell’edificio, riducendo le dispersioni di calore e i consumi energetici.

Come Richiedere il Bonus

Per usufruire del Bonus Casa è necessario effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, indicare i dati fiscali corretti, e conservare tutte le ricevute e documentazioni legate ai lavori. Inoltre, i lavori devono essere certificati come conformi ai requisiti stabiliti per la detrazione.

Approfitta della Qualità Artigianale di Fdr design

Fdr design propone soluzioni su misura con prodotti di alta qualità per soddisfare qualsiasi esigenza stilistica e funzionale. Sfruttando il Bonus Casa e l’Ecobonus 50%, puoi investire in prodotti artigianali, beneficiando al tempo stesso di un risparmio economico considerevole. Per saperne di più e scoprire i prodotti disponibili, visita il sito di Falegnameria del Roero.

Contatti Falegnameria del Roero

Frazione S. Anna, 111 12040 - Monteu Roero (CN)

Tel.: 0173 970282 - Fax: 0173 959007

Email: info@falegnameriadelroero.it