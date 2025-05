Montascale a poltroncina: quando è preferibile a un servoscala?

Nella creazione di un ambiente abitativo o lavorativo più accessibile, la scelta in genere è tra montascale a poltroncina e servoscala. Le differenze tra i due ausili però sono notevoli e un’accurata analisi di caratteristiche, modi d’uso ed esigenze dei clienti porteranno a scegliere l’uno o l’altro. Vediamo qui di cosa si tratta, quali sono gli elementi principali e in quali situazioni preferire i montascale o i servoscala.

Cos’è il montascale a poltroncina

Questo ausilio alla mobilità domestica è diffuso soprattutto nelle abitazioni private, per agevolare persone anziane o con difficoltà di movimento nel fare le scale interne di un appartamento, di un condominio o di una villa. Il montascale a poltroncina è un dispositivo dotato di una comoda seduta (spesso personalizzabile in base alle esigenze del cliente). La persona che intende utilizzarlo non deve far altro che accomodarsi sulla poltroncina, allacciare le cinture di sicurezza e azionare il montascale. Questo, attraverso un telecomando o un pulsante posizionato in prossimità della seduta, permette alla poltroncina di salire con un movimento fluido attraverso la guida e quindi portare la persona in cima o in fondo alle scale in tutta sicurezza. Diverso invece il servoscala a piattaforma, che è dotato di una pedana su cui le persone anziane o con disabilità possono salire direttamente sulla propria sedia a rotelle. La scelta tra l’uno e l’altro dipende quindi dalle esigenze della persona che ha difficoltà motorie e anche dal luogo in cui andrà installato. Sicuramente per chi si muove solo in carrozzina è più adatto il servoscala, mentre le persone anziane possono muoversi agevolmente sul montascale a poltroncina. In genere, quest’ultimo è preferibile per le scale interne ed esterne di un’abitazione e può essere personalizzato anche in situazioni di case “mosse”, ovvero con pochi scalini tra una stanza e l’altra.

La piena libertà di movimento in casa propria

Quando una persona raggiunge una certa età e comincia a riscontrare difficoltà nei movimenti, oppure ha una disabilità che rende complesso salire e scendere le scale, può sentirsi psicologicamente provata. L’autonomia è infatti una componente importante della dignità e del benessere dell’individuo, e può venir meno quando è necessario un aiuto per muoversi in casa propria. L’installazione di un montascale a poltroncina risolve il problema restituendo ad ogni individuo la libertà di movimento in autonomia e in sicurezza. Infatti questi dispositivi sono pensati per alleggerire la fatica o sopperire all’impossibilità di fare le scale, lasciando però totale autonomia. Basta accomodarsi sulla poltroncina (che si può scegliere del modello, del materiale e del colore preferito) e utilizzare gli appositi sostegni per una maggiore stabilità. Così, anche in assenza di un accompagnatore, la persona anziana o con difficoltà motorie si sposta liberamente da un piano all’altro e senza preoccupazioni.

I sistemi di sicurezza dei montascale a poltroncina

Le ditte che realizzano e installano montascale a poltroncina possono personalizzarli sulla base dei bisogni dei clienti, non solo dal punto di vista estetico ma anche per adattarsi all’ambiente in cui vengono installati. I modelli variano in base al tipo di scala (dritta o curva, per interni o per esterni) e sono dotati di sistemi di sicurezza a tutela degli utilizzatori. Tra questi la cintura di sicurezza, i braccioli per una maggiore stabilità, e sensori che arrestano il montascale in caso di guasti o ostacoli sul percorso. Tutti i montascale a poltroncina devono essere certificati come idonei alla sicurezza delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Raccomandiamo di rivolgersi solo a ditte specializzate che sapranno consigliare il modello migliore per il comfort e la sicurezza di tutti gli abitanti della casa e fornire l’asseverazione di conformità, utile anche per eventuali detrazioni fiscali.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.