Bagnolo Piemonte: celebrato il quarto mandato di Deng Lun Qiao alla guida dell’associazione Cinesi e Italo-Cinesi di Cuneo

Bagnolo Piemonte ha ospitato, venerdì 8 novembre, un evento interculturale organizzato dall'associazione Cinesi e Italo-Cinesi di Cuneo per celebrare la riconferma di Deng Lun Qiao come presidente, un ruolo che ricopre ormai per il quarto mandato consecutivo.

Da anni, l’associazione si impegna attivamente nella promozione dell’integrazione e del dialogo culturale tra la comunità cinese e quella italiana, contribuendo a rafforzare i rapporti tra le due realtà, particolarmente nel contesto di Bagnolo Piemonte, dove molti cittadini di origine cinese lavorano nelle cave della zona.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti ospiti, tra cui il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Liu Kan, da tempo collaboratore delle attività dell’associazione e promotore delle iniziative di cooperazione tra le comunità.

Presenti alla cerimonia anche personalità provenienti dalle associazioni cinesi di diverse regioni italiane e i sindaci di Bagnolo Piemonte, Barge e Bibiana, a testimonianza del supporto delle istituzioni locali e dell'importanza dell’integrazione come valore condiviso.

La serata, che si è tenuta nei locali del Ristorante La Bergera, ha avuto inizio con i saluti istituzionali, da parte del sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi seguiti da una cena all’insegna della cucina italiana, con piatti e vini che hanno reso omaggio alla tradizione locale.

Erano presenti anche sindaci e amministratori dei comuni vicini.

Questo momento conviviale è stato un’occasione per rinsaldare i legami tra i rappresentanti della comunità cinese e quella italiana, unendo le due culture nel segno del rispetto reciproco e della collaborazione.

Il presidente Deng Lun Qiao, la cui riconferma rappresenta un segno di continuità e fiducia, ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza del dialogo e del sostegno tra le comunità per costruire un futuro più inclusivo.

L’associazione Cinesi e Italo-Cinesi di Cuneo, con la guida di Deng Lun Qiao, continua dunque a essere un punto di riferimento per la comunità cinese e per i cittadini di Bagnolo Piemonte e delle altre zone del cuneese, promuovendo progetti di integrazione che valorizzano il contributo della comunità cinese, molto attiva nei settori lavorativi locali.

La serata è stata una celebrazione di questo impegno comune, in cui la cultura, la collaborazione e l’inclusione sono stati al centro, riflettendo i valori di una comunità sempre più unita e proiettata verso un futuro di crescita condivisa.