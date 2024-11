A Piobesi d'Alba l'incontro "Il giallo tra Romanzo e Realtà"

Due eventi speciali organizzati domenica 17 novembre presso il Salone Polifunzionale di Piobesi d'Alba, in Piazza San Pietro.

Alle ore 16:00 un Laboratorio di gioco e lettura per bambini. Partecipazione gratuita a cura di Silvia Morreale e dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni. Sarà un'occasione per esplorare il mondo della lettura in modo divertente e interattivo.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero: 333 2086083.

Alle ore 18:00 ci sarà l'incontro "Il giallo tra Romanzo e Realtà", interessante dialogo sul genere giallo con gli autori Mauro Rivetti, scrittore noir, autore di Di nocciole e sangue, Silvia Morreale, esperta di criminal profiling e analisi comportamentale e Silvia Malafarina, analista comportamentale e consulente.

L’evento è gratuito e sarà seguito da un rinfresco con prodotti locali.