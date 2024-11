Conferito a Giuseppe Tardivo l’attestato di Socio Onorario del Club per l’UNESCO di Torino

In occasione della cerimonia inaugurale del Percorso formativo 2024/2025 organizzato ed in via di realizzazione dal Club per l’UNESCO di Torino, “ Il PATRIMONIO naturalistico UNESCO piemontese, zone MAB e Geoparco: una risposta al cambiamento climatico ed alla perdita della biodiversità?” è stato conferito al Prof. Giuseppe Tardivo l’attestato di Socio Onorario del Club per l’UNESCO di Torino in considerazione del suo costante impegno nel sociale e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, e storico – ambientale. L'evento si è svolto lunedì 11 novembre nella prestigiosa sede del Campus ONU di Torino, e ha visto la partecipazione di 600 allievi e docenti di tutto il Piemonte.

Afferma Giuseppe Tardivo: “Sono commosso e incoraggiato da questa attestazione con cui il Club per l’UNESCO di Torino ha voluto riconoscere il mio impegno nel sociale e nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e ambientale; una dimostrazione di sincera condivisione dei valori UNESCO. Dedico questo prestigioso riconoscimento alla Collettività, agli operatori economici e alle Istituzioni che hanno sempre incoraggiato, promosso e difeso il valore della Pace, della solidarietà, della cultura. Mi rivolgo soprattutto ai giovani che, in questo periodo di forti cambiamenti, rischio e incertezza, devono guardare al futuro con fiducia, facendo leva sui valori su cui si fondano le nostre radici. Un pensiero riconoscente all’Università di Torino, al Magnifico Rettore, agli Amici e Colleghi del Polo Universitario cuneese e del Campus di Management e Economia, e alla Fondazione CRT, ambienti e colleghi, con i quali ho condiviso (e condivido ) una parte importante della mia vita “

Maria Paola Azzario, Presidente del Club per l’Unesco di Torino, dichiara: “Nel conferimento della qualifica a socio onorario del Club per l’UNESCO di Torino al Professor Giuseppe Tardivo, abbiamo voluto riconoscere, sia la Sua grande abnegazione per l’Educazione di qualità per tutti, sia la condivisione fattiva dei valori che guidano l’Organizzazione, dal 1945 ed il Club per l’UNESCO di Torino dalla sua fondazione. Ci auguriamo di poter fruire della valente esperienza del nuovo socio onorario per essere sempre più aderenti ai valori di Educazione inclusiva ed orientata ad aiutare i giovani a superare brillantemente le sfide future.”

CLUB PER L’UNESCO DI TORINO

Dal 1984 il Club per l’UNESCO di Torino, fondato dalla Prof.ssa Maria Paola Azzario, mira a DIFFONDERE E PRATICARE I VALORI E GLI IDEALI DELL’UNESCO DI PACE E DI GIUSTIZIA attraverso l’educazione, la scienza, la cultura, la comunicazione .

E’ punto di riferimento cittadino e regionale per la diffusione di conoscenze attraverso metodi innovativi e la promozione di iniziative culturali, scientifiche e educative rivolte alle nuove generazioni per contribuire allo sviluppo sostenibile e alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole. E’ membro della Federazione italiana, europea e mondiale delle Associazioni e dei Club per UNESCO. Nel quadro dei valori UNESCO progetta e sviluppa attività per giovani, studenti, cittadini italiani e provenienti da altri Paesi con l’obiettivo di perseguire l’attuazione dei Diritti Umani e facilitare il dialogo tra culture e generazioni