Linea ferroviaria Torino-Savona: dalle ore 12.05 circolazione in graduale ripresa, ma sono ancora possibili disagi e ritardi

Dalle 12.05 è in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Savona, sebbene possano ancora verificarsi ritardi e disagi per effetto delle precedenti cancellazioni.



Era stata sospesa dalle 9.30 di questa mattina alla stazione di Torino Lingotto a seguito di un urto registrato dal treno regionale Pinerolo-Chivasso, ragione per la quale sono state immediatamente attivati i protocolli di sicurezza ed effettuati accertamenti dell'autorità giudiziaria e ricerche, tutti con esito negativo.



L'avviso è stato emesso da Trenitalia, che nel frattempo aveva già riattivato la circolazione sulla linea Torino-Genova. Numerosi i treni regionali cancellati o che hanno subito e che subiranno ritardi o in altri casi variazioni di percorso.



Treno Intercity direttamente coinvolto e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• IC 511 Torino Porta Nuova (10:20) - Salerno (21:24)

Programma dei provvedimenti dei treni del Regionale