Cuneo si conferma ComuneCiclabile

È stata consegnata questa mattina alla giunta, in occasione della riunione settimanale, il riconoscimento di Cuneo ComuneCiclabile con il punteggio di 4 bike smiles.

L’ottava edizione dell’iniziativa della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per il 2025 ha riservato a Cuneo una menzione speciale perché entrata fin dalla prima edizione in questo percorso. “Lodevole l'impegno nei due ambiti di governance e comunicazione”, dice la motivazione ufficiale FIAB che accompagna le 4 bike smiles, “grazie ai numerosi eventi svolti e l'attuazione di progetti che riguardano i temi di bike to work, bike to shop e bike to school”.

In particolare, la Federazione ha apprezzato anche il lavoro di formazione e sensibilizzazione con le scuole di ogni grado, incluso il progetto di alternanza scuola-lavoro. Bene il bike to work, correlato da app dedicata, le campagne di comunicazione e l’evento all'interno del Cuneo Bike Fest. Per la Fiab Cuneo è “un comune pilota per i risultati ottenuti in questi due ambiti”.

“Ringraziamo la Fiab per il riconoscimento accordato al nostro lavoro ma anche per la positiva e fruttuosa collaborazione”, il commento espresso dalla sindaca Patrizia Manassero dopo la consegna della bandiera. “Anche questo ci incoraggia a proseguire un percorso non semplice per trasformare la città nel senso della vivibilità anche grazie a una mobilità sostenibile. Cambiare abitudini e stili di vita è una bella sfida, ma è un impegno necessario in cui come Amministrazione crediamo. Continuiamo a lavorare perché sarebbe bello raggiungere il punteggio massimo di 5 bike smiles: come spiega FIAB, serviranno ulteriori sforzi nell'ambito della moderazione del traffico veicolare”.