Riprendono le attività dell'associazione monregalese "Sport-in": "Grazie a chi continua a sostenerci"

Con l’inizio del nuovo anno sportivo 2024-2025, l'Associazione Sport-In, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Caracol, è nuovamente presente nel territorio di Mondovì con le sue attività sportive e teatrali. L’Ass. Sport-In rappresenta un importante passo verso l'inclusione, la condivisione e la collaborazione, diventando un punto di riferimento territoriale per la pratica sportiva e artistica rivolta a persone adulte e bambini con qualsiasi forma di disabilità, sia essa motoria, sensoriale o intellettiva.

Al momento, l'Associazione offre una varietà di laboratori tra cui aikido, ginnastica ritmica, basket, calcio e teatro. In primavera si riattiverà inoltre la collaborazione con le Associazioni di Pallapugno Pro-Paschese e Merlese per dare continuità alla disciplina che da più di 10 anni viene proposta ai ragazzi. Si ringraziano le diverse associazioni sportive per il loro supporto tecnico e professionale, tra cui l’Associazione Shuren Dojo per l'Aikido, l’Associazione Eleganza per la Ginnastica Ritmica, il Basket Mondovì, la Cooperativa Caracol per le attività teatrali, l’Asd Olimpic Ferrone per il Calcio e le associazioni Pro-paschese e Merlese per la Pallapugno

Sport-In si beneficia inoltre dell'appoggio attivo delle associazioni del territorio che si occupano di disabilità e di movimento, tra cui Diversamente, Creatività, Arte Libera, Dioniso, Autismo Help, AIFA, Centro Gli Aquiloni di Ceva e il CAI di Mondovì. L'associazione collabora anche con enti locali, quali il Comune di Mondovì, CSSM, NPI ASLCN1, i vari istituti scolastici del territorio e con la Cooperativa Animazione Valdocco.

In questo contesto, Sport-In desidera esprimere la propria gratitudine, non solo alle associazioni ed enti sopra menzionati, ma anche alle Fondazioni CRC e CRT per il loro sostegno economico, al Comune di Mondovì per il costante supporto e in particolare all’assessore allo sport Alessandro Terreno, al Centro Diurno Alveare di Mondovì (CSSM) per la sua presenza continua, al Centro Nazionale Sportivo Libertas di Cuneo e all’ASD Amico Sport, per i loro sostegno. Un grazie speciale va all'Associazione Diversamente, che facilita il trasporto di molti ragazzi e a tutti i volontari che contribuiscono con entusiasmo alla buona riuscita delle attività.

L'Associazione vuole anche ringraziare le persone e le imprese che hanno reso possibile la realizzazione delle iniziative attraverso il loro contributo economico, tra cui i Lions di Mondovì, Aseitas di Savigliano (Roberto Montan), Raso Decorazioni di Cavallermaggiore, San Giorgio F.lli Novarino srl di Cavallermaggiore, Vetreria Giacosa, Good Vibes di Manuela Marchisio, Goso Costruzioni di Valmorbida, Banca di Pianfei, Compagnia della Leva Asd e il torneo solidale estivo di calcio del CRB (rione Borgato di Mondovì).

Infine, un sentito riconoscimento va a tutti gli atleti e attori partecipanti, insieme alle loro famiglie, per la loro costante presenza e supporto. L'Associazione Sport-In invita calorosamente tutti coloro che desiderano supportare, partecipare o visitare le attività a mettersi in contatto attraverso i nostri canali social:

Instagram: sport_in_asd

Email: associazione.sportin@gmail.com

Vi aspettiamo per un nuovo entusiasmante anno di sport e teatro!