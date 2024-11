Il Comune di Mondovì aderisce alla Giornata mondiale del diabete e alla campagna “Illumina Novembre”

Sensibilizzare l’opinione pubblica su due patologie diffuse e in continua crescita: da un lato il diabete, che oggi è diagnosticato in quattro milioni di italiani ma che conta, parimenti, su un altro milione di cittadini che ancora non sanno di averlo; dall’altro il cancro al polmone, spesso legato al marchio negativo del fumatore e a quello, altrettanto avverso, della sua incurabilità. Nell’ottica di accrescere la consapevolezza collettiva sulla ricerca scientifica e sulla corretta conoscenza delle malattie, allora, la Città di Mondovì aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete e alla campagna “Illumina Novembre” promossa da ALCASE, la prima organizzazione italiana no profit (Alliance) esclusivamente dedicata alla lotta per il cancro del polmone.

Un’adesione che comporterà per il 14 novembre l’accensione simbolica della Torre del Belvedere con il colore blu (il cerchio azzurro è da sempre l’elemento distintivo universale del diabete) e, per il 16-17 novembre, l’accensione con il colore bianco anche del Palazzo Comunale.