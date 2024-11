Alba, anche gli auguri del sindaco Gatto per i 100 anni del signor Carlo Bruno Brunelli

La città di Alba ha un nuovo centenario, Carlo Bruno Brunelli. Il Sindaco Alberto Gatto ha voluto portargli gli auguri dell’Amministrazione e della città ieri, mercoledì 13 novembre, giorno del suo centesimo compleanno.

Brunelli è originario di Bagnone, in provincia di Massa Carrara, dove è stato Sindaco e Consigliere provinciale. Per lavoro ha vissuto diversi anni a Milano, per poi approdare ad Alba nel 2017 dove vive con la figlia Maria Cristina e il genero Luigi Bicchierai.

Anche il Comune di Bagnone ha voluto fargli gli auguri “ricordando la sua militanza politica, l’impegno amministrativo comunale e provinciale, il suo amore per la storia del territorio, del quale sempre ha scritto appassionati e dotti saggi”.

Il Sindaco Alberto Gatto: “Sono felice di aver potuto incontrare di persona Carlo Brunelli e potergli fare gli auguri. Mi ha raccontato del suo passato da amministratore e alcune delle tante esperienze vissute nel corso della sua lunga vita, dedicata alla famiglia, al lavoro e alla comunità. E’ sempre arricchente ascoltare chi ci ha preceduto e fare tesoro degli spunti che si ricevono. Auguro a tutta la famiglia Brunelli e Bicchierai benessere e serenità”.