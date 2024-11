Per "Retournen a l’Escolo” a Coumboscuro su parla del cantautore Franco Battiato

La seconda serata autunnale della rassegna “Retournen a l’Escolo” si annuncia assai particolare ed interessante. Infatti, dopo la scoperta della figura della Maddalena e del suo culto in Europa, partito dalle Saintes Maries di Provenza e giunto nelle terre cisalpine del cuneese, il 15 novembre si affronterà la personalità del noto cantautore e musicista Franco Battiato. La figura dell’artista siciliano sarà analizzata dall’angolatura letteraria e mistica, attraverso un excursus originale dello studioso Franco Peano, che giungerà a Coumboscuro con il collaboratore Cristiano Lepore. Argomento e angolatura quasi intima, che ben si accosta, alla sensibilità del poeta Sergio Arneodo. Se poi questo appuntamento si svolge nell’aula storica della Escolo del “Magistre di Coumboscuro”, dove sono fiorite generazioni di poeti, l’assonanza è immediata e si può dire naturale.

Un luogo che in decenni di attività ha accolto poeti, artisti, scultori, musicisti, uojini di cultura e curiosi di testimoniare la vita delle civiltà come Folco Quilici… e che nel 1993 vide la presenza importante di Fabrizio De André. Forse in questa lunga lista di personalità e creativi mancava proprio Franco Battiato, che nella sua elegia letteraria non avrebbe ci certo disdegnato di fare una “lezione”, portare il suo contributo di elevazione lirica e spiritale in questa piccola aula, riconosciuto nido di cultura e creatività spirituale.

Prossimo incontro autunnale della rassegna “Retournen a l’Escolo” venerdì 13 dicembre alle ore 21,00 con Giovanni Martini in "LA MONTAGNA DEI REIRE – la memoria collettiva del popolo delle Alpi occidentali: trent’anni di ricerche del patrimonio popolare della montagna cuneese tra storia, narrazioni, guerre, lingue, emigrazione, miti. Vista la ristrettezza del locale, i posti sono limitati.

Queste “veià letterarie” si chiudono in un momento conviviale, con una merenda a cui i partecipanti potranno contribuire, portando bevande o piatti dolci o salati… ed una “asquio”, un pezzo di legno, come facevamo gli allievi d’un tempo, quando dovevano contribuire a riscaldare l’aula delle scuole di montagna.

Per informazioni: tel. + 39.0171.98707 • 328.6039251 • info@coumboscuro.org • www.coumboscuro.org