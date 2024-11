Nel nuovo integrativo aziendale Alstom Services più premi di risultato, welfare, smart working e banca ore solidale

Alstom Services, che si occupa di manutenzione, grandi e piccole riparazioni e assistenza per il materiale rotabile su rotaia ha sottoscritto, per il periodo 2024-2027 il nuovo accordo con le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-CGIL, Uilm-Uil e le Rsu dei siti e depositi. Fra le misure contenute nel nuovo accordo, l'incremento del premio di risultato legato al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità aziendale, nuovi servizi per la salute e sicurezza, formazione, welfare e smart working.

L’accordo recentemente siglato rappresenta un passo importante per gli oltre 600 lavoratori impegnati nei 4 siti principali Services e negli oltre 35 depositi presenti sul territorio italiano. Cinquantatré gli addetti interessati nel sito saviglianese della multinazionale.

Tra le principali novità, il rinnovo della Banca Ore Solidale, grazie al quale l'azienda si impegna a fornire un massimo di 40 ore per l’assistenza a figli minori e/o familiari che si trovino in situazioni di grave necessità. Inoltre, in aggiunta a quanto già contrattualmente contenuto a livello di CCNL, l'azienda ha previsto un riconoscimento economico per i dipendenti che effettuano attività giornaliera di manutenzione straordinaria al di fuori del proprio sito o deposito.

Nell'ambito di questo accordo, sono anche state introdotte modalità più flessibili di organizzazione del lavoro, come la possibilità di svolgere la formazione da remoto per gli operatori di manutenzione non eligibili allo smartworking, supportando così un migliore equilibrio tra vita professionale e privata.

Iniziative per la salute e sicurezza dei lavoratori

In un'ottica di continuo miglioramento, le parti riconoscono l'importanza fondamentale della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Sarà promosso un coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione delle attività di prevenzione, per rafforzare la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro. Inoltre, sarà introdotto, in via sperimentale, un incontro formativo annuale denominato 'Workshop EHS', dedicato alla sicurezza, con l'obiettivo di esplorare tematiche specifiche e condividere le migliori pratiche del settore.

Premio di risultato e welfare

Il nuovo accordo prevede un premio di risultato basato sul raggiungimento di obiettivi specifici, come l’aumento della redditività, della produttività e della qualità aziendale, introducendo misure incentivanti nel caso di conversione dello stesso in Welfare e incrementando il contributo Welfare previsto dal CCNL di riferimento. L’accordo prevede un’erogazione annuale sotto forma di welfare.

Giornate e ore di permesso

La nuova regolamentazione prevede 48 ore annue di permesso retribuito per visite mediche e assistenza ai familiari. Inoltre, la società offre 5 giorni aggiuntivi di congedo di paternità retribuito, che si sommano a quanto stabilito dalla legge.

Nuova policy smart working

È stata introdotto una nuova policy di smart working, seguendo l’esempio di quanto già implementato in Alstom Ferroviaria. La nuova disciplina prevede la possibilità di lavorare fino a 10 giorni al mese da remoto. Tale flessibilità si integra con tutti i ermessi previsti dai contratti e dalle normative e garantisce ai dipendenti un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.