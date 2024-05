Manta in lutto per la morte di Luciano Scaramozzino, conosciuto come Big Luciano

E' morto nella notte Luciano Scaramozzino, 65 anni, per tanti Big Luciano. Socio e vicepresidente della Pavisa Spedizioni di Lagnasco, viveva a Manta, paese in cui era residente da sempre.

Luciano lascia la moglie Graziana, il figlio Alessandro, la mamma Giovanni, i fratelli Giuseppe, Renato, Franco, Isabella, Paola e tanti parenti e amici. Due fratelli, Carlo e Claudio, sono mancati negli scorsi anni. La famiglia da sempre gestisce un vivaio con vendita di piante e fiori a Manta, attività per la quale è molto conosciuta in tutto il Saluzzese.

I funerali saranno celebrati nella parrocchia S.Maria degli Angeli di Manta sabato 1° giugno alle 11,30. Venerdì 31 maggio alle 20 la recita del Rosario.

Così lo ricorda un amico: “Fai buon viaggio Luciano, hai affrontato ogni sfida che questa vita purtroppo ti ha messo davanti, l’incidente prima, la malattia dopo, mantenere l’integrità non è facile ma a modo tuo non hai mai mollato. Oggi più che mai silenzio e rispetto per te ed i tuoi cari. Ora puoi riabbracciare i tuoi fratelli Carlo e Claudio".