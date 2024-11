Anche il Comune di Monterosso Grana aderisce al progetto Plastic Free

Giovedì 7 novembre è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra la Onlus Plastic Free e il Comune di Monterosso Grana, alla presenza del Sindaco Stefano Isaia, della referente di Plastic Free per la Valle Grana, Giulia Galliano Sacchetto e della Vice Regionale Flavia Faccia.

L’accordo avrà una durata di tre anni e ha l’obiettivo di creare un canale di comunicazione sinergica tra le parti, semplificando le procedure burocratiche e facilitando le attività di volontariato sul territorio, con particolare focus sulle iniziative a favore dell’ambiente.

Nello specifico, l’accordo prevede la realizzazione di una serie di attività di sensibilizzazione, con iniziative mirate: appuntamenti di raccolta plastica e rifiuti, lezioni di educazione ambientale nei plessi scolastici, sensibilizzazione ambientale attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio e segnalazione di abbandono abusivo di rifiuti.

"Con questa nuova convenzione- dichiara il sindaco Stefano Isaia - l’Amministrazione Comunale intende dare ancora maggiore concretezza alla lotta contro la plastica, chiamando i cittadini, compresi i più giovani, a impegnarsi in prima persona nella pulizia del territorio: parchi, strade, argini, etc. in occasione di giornate dedicate alla sensibilizzazione su questo tema".

Questa collaborazione rappresenta un altro passo importante per promuovere strategie efficaci e sostenibili, al fine di ridurre l’uso della plastica e il suo impatto sull’ambiente.