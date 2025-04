Da Sommariva del Bosco a Sanremo in 54 ore di corsa no-stop: l'impresa del monticellese Antonio Lattarulo

È arrivato. Sano, salvo e perfino in anticipo.

Antonio Lattarulo atleta monticellese classe 1963 ha coperto no-stop i 262 km che separano Sommariva del Bosco da Sanremo, per un totale di 54 ore di corsa raccogliendo fondi sulla piattaforma www.retedeldono.it in favore delle associazioni sociali “L’Amore è…” di Imperia e “Sommariva del Bosco Solidale odv” di Sommariva del Bosco.

“Corro per chi non può farlo” dice lui, ma non è così semplice.

Lo ha raccontato ai microfoni di Radio Alba nella trasmissione Lunedì Sport, lasciando trasparire la sua grande determinazione e una forza mentale non comune.

“In effetti sono distanze che meritano rispetto e ci vuole innanzitutto una buona preparazione fisica e una certa predisposizione alla fatica. Io ho avuto la fortuna di essere assistito da tanti amici, di avere l’appoggio dello sponsor Nibo Fotovoltaico, di essere riuscito a superare alcuni problemi inattesi, come i crampi, di cui normalmente non soffro, dopo un centinaio di km percorsi. Ho patito il sonno, più delle altre volte, ma alla fine sono stato ampiamente nella tabella di marcia, accompagnato per molti km dal mio amico ultramaratoneta Pier luigi Pozzali, straordinario atleta, accanto a me nelle foto di Cristina Spertino. Ringrazio, uno ad uno, tutto lo staff e tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’impresa”.

Complimenti vivissimi ad Antonio Lattarulo sicuramente ancora protagonista in futuro di nuove imprese che uniscono lo sport e la solidarietà.