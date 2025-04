Bra, 2° posto per Lara Giuliano e il suo pastore tedesco al raduno Sas di Borgio Verezzi

Una giornata di incontri, sfilate e dimostrazioni in un clima di festa e partecipazione, in uno scenario unico e incantevole: Borgio Verezzi (Savona), epicentro domenica 13 aprile del “Raduno nazionale di cani razza pastore tedesco”, organizzato dalla S.A.S. (Società Amatori Schäferhunde) sezione Veretium.

La manifestazione ha visto arrivare un centinaio di pastori tedeschi, per l’esposizione di bellezza, suddivisi in categorie per età e sesso, che sono stati valutati secondo criteri che riguardano morfologia, tipicità e movimento.

Le origini derivano dalla Germania, un cane nato grazie all'incrocio di diversi cani da gregge, ecco perché viene definito intelligente, coraggioso e leale, che si caratterizza per il suo essere cane da difesa, cane poliziotto, cane militare, cane guida per i non vedenti e cane da ricerca dei dispersi, e anche addestrato dalla forze dell'ordine per l'individuazione di sostanze stupefacenti durante le operazioni antidroga.

Bellissimi gli esemplari di questa razza canina che, condotti al guinzaglio dai loro proprietari, hanno sfilato sotto lo sguardo attento ed esperto dei giudici di gara: uno spettacolo a cielo aperto, che ha catturato l’attenzione di appassionati e visitatori.

Un invito raccolto con entusiasmo dalla giovanissima braidese Lara Giuliano, che ha portato il suo pastore tedesco Quinn di Casa Borriello di 13 mesi a conquistare il 2° posto nella categoria “giovanissimi femmine”. Ed è difficile capire chi dei due sia la vera protagonista, perché entrambe sono assolutamente necessarie e complementari.

La passione della bimba nei confronti dei cani le permette di affrontare tutte le prove che deve sostenere per riuscire a far vincere Quinn. Il suo pastore tedesco, infatti, non è soltanto coccolatissimo, ma il suo livello di salute è molto curato.

Lara, che ha 9 anni, partecipa in prima persona ai raduni, dove ottiene grandi risultati, grazie al supporto della famiglia. Il suo legame con Quinn è uno degli ingredienti del successo. «Al termine della gara Lara ha ricevuto molti complimenti per la sua capacità di richiamo al cane e per la presentazione molto buona di Quinn di casa Borriello» racconta il padre Saverio.

Aggiungendo: «Adesso inizieranno gli allenamenti in vista dei prossimi impegni tra cui il raduno di Campogalliano (Modena) il 1° maggio, l’esposizione internazionale il 26 e 27 luglio a Bra, l’esposizione internazionale il 29 e 30 agosto a Mondovì, il raduno il 26, 27 e 28 settembre a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia). Il preparatore di Lara e Quinn, Luigi Borriello, viste le potenzialità della coppia umana canina, vorrebbe portali in Germania a gareggiare».

Una passione che continua.

Società Amatori Schäferhunde

La Società Amatori Schäferhunde (S.A.S.) è nata nel 1949 per migliorare, incrementare e valorizzare la razza del cane da pastore tedesco. Ente senza scopo di lucro, ha la sua sede centrale a Modena, ma è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, con organismi periferici divisi in regioni e sezioni.