L'associazione Bocce Quadre Mondovì in 'tour' nelle case di riposo e nei centri diurni del Cuneese e del Monregalese

Restituire parte delle emozioni e dell'apprezzamento ricevuto negli anni. Questo l'obiettivo di “Qonforto”, nuovo progetto dell'associazione Bocce Quadre Mondovì che, quest'anno, organizzerà un tour del GeriaTrio in centri diurni e case di riposo.

"Abbiamo ritenuto di voler rendere disponibile il “successo” delle nostre iniziative alle comunità, che da sempre ci seguono e sostengono, riservando la nostra “verve organizzativa” ad alcune strutture Case di Riposo, Associazioni di disabili e Centri Diurni per restituire parte delle emozioni che abbiamo ricevuto negli anni - spiegano dal direttivo delle Bocce Quadre Mondovì -. Nei mesi scorsi ci siamo attivati per i contatti con le strutture e il CSSM e abbiamo condiviso le linee guida progettandone i dettagli organizzativi. Per questi eventi abbiamo ottenuto il patrocinio di: Provincia di Cuneo, Città di Cuneo, Città di Mondovì, Comune di Bastia Mondovì, Comune di Farigliano, CSSM ed il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte (siamo in attesa di esito da parte della Fondazione CRC BANDO AUTUNNO)".

Nella giornata organizzata in struttura Gli ospiti verranno coinvolti a squadre in un torneo di Bocce Quadre, contestualmente a laboratori artistici di pittura per personalizzare i kit di bocce quadre e un talk show con gli ospiti.

La seconda parte del progetto si svolgerà in teatro dove il GeriaTrio (Attilio FERRUA, Filippo Pippo BESSONE e Gianpiero Pelo Gregorio) che, in modo scanzonato, serio, profondo, divertente ed autoironico porteranno sul palco molti spunti di riflessione sui temi sociali.

Nel mezzo dei due spettacoli musicali si terrà il Talk Show.

"Abbiamo immaginato - proseguono dal gruppo - un evento articolato su più giorni e su più luoghi: questa struttura organizzativa consentirà di poter interagire con una platea più ampia di utenti (anziani e disabili, giovani con difficoltà di inserimento sociale) organizzando presso le strutture di riferimento dei momenti interattivi. Prevediamo di dedicare una giornata per ogni singola struttura in progetto per poi effettuare due serate conclusive finali di spettacolo, intrattenimento e di festa in teatro a Mondovì e Cuneo".

Il tour, organizzato in sei giornate, partirà domenica 10 novembre a Cuneo con l’associazione Pro handicap, il 16 dicembre le Bocce quadre saranno alla Casa famiglia, sempre nel capoluogo, mentre venerdì venerdì 22 novembre al Sacra Famiglia di Mondovì.

Sabato 23 novembre il progetto arriverà al centro Raf lL'Aquilone di Bastia Mondovì per poi proseguire il 27 novembre al centro diurno L'Alveare di Mondovì e concludersi a Farigliano, presso la casa di riposo, il 29 novembre.

Le serate in teatro saranno invece martedì 3 dicembre al teatro Lanteri di Cuneo e mercoledì 4 dicembre al teatro Baretti di Mondovì: l’ingresso per le due serate teatrali sarà di 10 euro e parte del ricavato sarà devoluto alle strutture socioassistenziali.