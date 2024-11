Quirico all'Auditorium San Giuseppe di Marene per presentare il suo ultimo libro

Una serata decisamente importante per l’Auditorium San Giuseppe di Marene quella di lunedì 18 novembre: la Biblioteca di Marene ha invitato il giornalista Domenico Quirico a Marene per presentare il suo ultimo libro “Kalašnikov”; l’iniziativa nasce dalla volontà di condividere con il famoso giornalista alcune riflessioni in merito all’attuale contesto geo-politico internazionale anche in relazione al suo percorso professionale che l’ha portato a conoscere e raccontare numerosi conflitti e luoghi di crisi in tutto il mondo.

L’invito è partito a fine settembre con il giovane Riccardo Amprimo che ha preparato una lettera apprezzata da Quirico il quale ha subito dato l’assenso alla propria partecipazione.

Modererà l’incontro il giornalista RAI Gian Mario Ricciardi.

La partecipazione è gratuita ed all’interno della sala sarà possibile acquistare il libro grazie alla collaborazione con la cartolibreria marenese “Cartofollia”.

L’incontro con la cittadinanza sarà anticipato da un primo incontro nel tardo pomeriggio in Municipio riservato ai membri più grandi del Circolo dei Lettori e del Club del Libro collegato al progetto per valorizzare l’invecchiamento attivo “Comunità Evergreen”, promosso dall’Associazione “Amici della Biblioteca” con il sostegno della Regione Piemonte. L’intervento sarà condotto dalla Sociologa Sara Cedrani e dalle referenti del Club del Libro Caterina Dalmasso e Margherita Fogliato.

La serata sarà anche una dei primi eventi del ricco cartellone di “Biblioteche in festa”, il format culturale volto guardare al territorio e al fondamentale ruolo delle biblioteche, intese come luoghi della conoscenza e del sapere, da valorizzare e da proteggere per la loro imprescindibile funzione comunitaria, promosso dall’Associazione “Le Terre dei Savoia” e da “Progetto Cantoregi”.

L’incontro con l’autore, programmato il prossimo lunedì 18 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Giuseppe (Oratorio di Marene), si potrà prenotare il proprio posto attraverso il sito web dell’Auditorium (https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/) oppure recandosi in Biblioteca di Marene durante l’orario di apertura.