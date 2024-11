Volley maschile A3: ostacolo Brugherio sulla strada del Monge Gerbaudo Savigliano

Di nuovo tra le “confortanti” mura amiche, con l’obiettivo di dimenticare Sarroch e ritrovare la vittoria. Per la quinta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritorna al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, dove fin qui ha ottenuto due vittorie su due, per ospita il Diavoli Rosa Brugherio.

L’avversario. Se si dovesse badare solo ai numeri, ci sarebbe poco da girare attorno ad altre considerazioni. I Diavoli Rosa sono oggi in fanalino di coda del raggruppamento e non hanno ancora raccolto molte soddisfazioni: zero punti in classifica e appena un set vinto su 13 disputati in quattro partite, con tre sconfitte per 3-0 su quattro. Oltre alle mere statistiche, però, c’è il campo, che dice qualcosa di diverso. Di settimana in settimana, infatti, i giovanissimi monzesi hanno già palesato una crescita evidente, confermata dalle buone sensazioni lasciate dal testacoda contro San Donà. Al netto del 3-0 finale per i veneti, infatti, i lombardi hanno a lungo lottato alla pari, guadagnando anche importanti vantaggi nel primo e nel terzo set, poi non capitalizzati con il ritorno di Giannotti e compagni. Anche le individualità stanno crescendo: il centrale Viganò ha chiuso il match con ben 14 punti all’attivo, oltre ai 7 del suo compagno di reparto Aretz, mentre coach Durand ha dato per la prima volta spazio anche all’opposto Chinello, alternativa a Juric, e al 2009 Volpara. Insomma, occhio alle apparenze.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. La sconfitta in terra sarda ha lasciato tanta voglia di riscatto in casa biancoblù. I saviglianesi hanno faticato a entrare in partita contro una delle compagini più attrezzate del girone e di fronte al loro pubblico vogliono dimostrare, e soprattutto dimostrarsi, di poter competere anche con i più forti.

Una “esigenza” che conferma anche il centrale Andrea Orlando Boscardini, che sottolinea come sarà fondamentale l’approccio: “La gara di sabato non sarà da sottovalutare. Brugherio è una squadra giovane e per questo imprevedibile. Anche loro vengono da una sconfitta e così come sarà dalla parte nostra, anche dalla loro ci sarà voglia di rivalsa. Dovremo giocare concentrati sin da subito”.

I precedenti. Quella con Brugherio è diventata ormai una classica dalle parti di Savigliano. I Diavoli Rosa, infatti, sono tra le poche squadre che i biancoblù hanno affrontato in tutte e tre le stagioni vissute in Serie A3, sin dal 2021/22. Dopo sei precedenti, intanto, il bilancio resta in perfetta parità: tre vittorie a testa, equamente distribuite, con una vittoria a testa per ogni stagione. Nell’ultima annata, capitan Dutto e compagni vinsero 3-0 in casa all’andata, cedendo poi al tie-break nella gara di ritorno a Brugherio. Chi si porterà avanti nella serie?

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 16 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Diavoli Rosa Brugherio sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Intanto, è ancora possibile abbonarsi per tutte le gare casalinghe biancoblu.