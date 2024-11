Grazie alla solerzia del personale dell’assistenza infermieristica territoriale dell’ASL CN 1

Riceviamo e pubblichiamo:

In queste poche righe voglio esprimere la mia gratitudine ed un ringraziamento di cuore al personale dell’assistenza infermieristica territoriale dell’ASL CN 1, per essermi stato vicino in questi mesi, per me, molto difficili.

Agli inizi del mese di settembre ho avuto una brutta ustione al braccio destro. Un dolore fortissimo, la disperazione, non si sapeva come sarebbe andata a finire. Invece, grazie alla professionalità ed al buon cuore di questi Colleghi che, a giorni alterni venivano a domicilio, a medicarmi, ora la situazione è nettamente migliorata e tutto questo ha permesso di

evitarmi un ricovero in ospedale.

Grazie di cuore per la professionalità ed anche per la Vostra umanità, per le Vostre parole di conforto e sostegno che sono andate ben oltre i Vostri doveri. Grazie, grazie, grazie!

Simona GASTALDI