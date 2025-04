"Vorrei ringraziare il personale dell'ospedale di Mondovì che mi ha salvato la vita"

Gentile direttore,



Il primo ottobre del 2024 ho avvertito un forte mal di testa e vomito, nulla mi avrebbe fatto pensare a qualcosa di grave: verso sera ho incominciato a non parlare e avere problemi a bocca, braccio e gamba sul lato sinistro del corpo.

I miei figli hanno chiamato l'ambulanza.

Purtroppo non c'era il medico a bordo, ma un infermiere professionale che ha capito subito la gravità della situazione e così sono stata portata in codice rosso in ospedale. Di quei momenti ricordo solo l'ambulanza che andava veloce più possibile.

Quando sono in pronto soccorso a Mondovì mi hanno visitata subito e messa in camera anti schok, poi sono stata visitata dall'équipe medica del pronto soccorso con gli specialisti di neurologia e cardiologia.

Purtroppo ho avuto un ictus, ma sono stata fortunata ad essere stata assistita con professionalità e con tecniche innovative e all'avanguardia.

Sono stata portata in UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) e poi trasferita per tre giorni in neurologia.



Vorrei ringraziare tutto il personale che mi ha assistita: dall'infermiere del 118, al pronto soccorso e reparto UTIC e di neurologia.

Sono stati pronti, svelti e mi hanno salvato la vita, oltre a coccolarmi e darmi tanto supporto psicologico.

Sono passati 7 mesi, ho fatto fisioterapia e tutto ciò che che prevede la terapia dopo un ictus. Oggi va meglio anche se non mi sono ancora ripresa completamente.

Ci tenevo però a rignraziare lo staff ospedaliero perché quando la sanità fa questi miracoli bisogna dirlo non sempre puntare il dito. Voglio precisare, inoltre, che quella sera il pronto soccorso era pieno e che i dottori sono stati fantastici.

Grazie di cuore

Daniela Sorace