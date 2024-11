Il 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense al Winter Outdoor Weekend

Il 2° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense ha partecipato al Winter Outdoor Weekend con un nucleo Meteomont, assetto specialistico delle Truppe Alpine dell’Esercito, per illustrare ai cittadini il fondamentale ruolo della prevenzione e previsione del pericolo valanghe per lo svolgimento in sicurezza delle attività montane.

I compiti operativi ed addestrativi delle truppe Alpine e lo scenario naturale nel quale operano hanno reso indispensabile la presenza di un organismo in grado di fornire ai propri reparti il supporto informativo necessario per garantire loro una cornice di sicurezza alle attività addestrative ed operative che si svolgono in montagna.

In tale contesto opera, Dal 1972, il servizio Meteomont delle Truppe Alpine che si inserisce in tal modo nel quadro più ampio del concetto di prevenzione, sicurezza e soccorso in montagna che da sempre è parte integrante delle attività delle truppe alpine. Inoltre è centro di competenza della Protezione Civile e produce bollettini meteorologici e monografie militari delle valanghe.

La partecipazione del 2° Alpini a tutte queste iniziative, testimonia il forte legame tra il Reggimento – e l’Esercito tutto – con il territorio cuneese e le realtà più attive della Provincia Granda.