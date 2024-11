A Riforano l'ultimo saluto a Lorenzo, morto a 21 anni in un tragico incidente in montagna

Ci sarà l'intera comunità della frazione Riforano di Castelletto Stura a dare l'ultimo addio a Lorenzo Dolza, il 21enne tragicamente morto, lo scorso sabato 16 novembre. Una caduta tatale, mentre si trovava impegnato in un’escursione in valle Gesso assieme ad un amico.

La sua morte ha destato profonda commozione in tutto il paese, tanto che domenica 17 novembre l'amministrazione, con in testa il sindaco Alessandro Dacomo, ha deciso di annullare la tradizionale festa che viene celebrata in occasione di San Martino. Lorenzo, così lo ricorda chi lo conosceva, era un ragazzo tranquillo, serio e rispettoso, amante della montagna, che frequentava sin da ragazzino, e abituato a preparare ogni escursione con grande attenzione. Perito agrario, lavorava all'Anaborapi di Carrù. Il padre, allevatore, oltre all'amore per la montagna gli aveva trasmesso anche la passione per gli animali e il mondo agricolo.

Il funerale, partendo dal cimitero urbano di Cuneo, dove è stata ricomposta la salma, si svolgerà il prossimo mercoledì 20 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Riforano. Qui, domani sera alle 20, la recita del Santo Rosario. Il giovane lascia la mamma Marisa, il papà Valerio, la sorella Lucia, i nonni e i parenti tutti, oltre a tanti amici. La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.