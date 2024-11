Bullismo a scuola finisce in rissa tra i genitori dei minori coinvolti: è successo durante la Fiera del Porro di Cervere

Dopo l'articolo uscito sabato e la denuncia di un papà il cui figlio è vittima di bullismo a scuola, un lettore ci ha segnalato un grave episodio accaduto sabato sera scorso a Cervere e sfociato in una rissa tra genitori.

Stando a quanto emerso, il fatto è accaduto inizialmente all'interno del PalaPorro, dove si sono ritrovate a cena, sotto il tendone, due famiglie del paese. Presenti anche dei minori, tra i quali da un lato un presunto bullo, dall'altro un presunto bullizzato, vittima di diversi episodi, pare avvenuti in ambito scolastico.

I genitori del ragazzino bullizzato avrebbero colto l'occasione per parlare con il ragazzino che infastidirebbe in modo molto pesante il proprio figlio, attorno al quale, però, avrebbe fatto scudo la famiglia. Ne sarebbe nato un alterco piuttosto acceso, tanto che le due famiglie sarebbero state allontanate dal tendone.

Una volta fuori, le cose sarebbero ulteriormente degenerate. Minacce, toni esagitati ma non solo: i coinvolti sarebbero venuti alle mani, tanto da rendere necessario l'arrivo dei carabinieri.

Il sindaco Corrado Marchisio, a commento dell'accaduto, ha evidenziato di essere venuto a conoscenza dell'episodio. "Mi dispiace che una cosa così sgradevole sia accaduta in un contesto di festa per il paese. Per me è inconcepibile che ci possano essere discussioni, figuriamoci che si arrivi alle mani, così come pare sia successo. Credo che sia tutto in mano ai carabinieri. Dal canto mio, voglio ringraziare il servizio di sicurezza all'interno del Palaporro, perché ha agito prontamente e in modo impeccabile, evitando che l'episodio avesse conseguenze peggiori. Forse non tutti ci fanno caso, ma la Fiera del Porro ha anche tante persone che lavorano perché tutto si svolga in modo sicuro e sereno".