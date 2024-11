Cuneo, lascia telefono e portafogli incustoditi nel furgone e glieli rubano in meno di un minuto

Lunedì mattina sfortunato per un addetto alla consegna del latte in città, a Cuneo. Primo giorno di lavoro, tra l'altro, per il malcapitato. Erano in due. Sono scesi dal furgone in piazza del Seminario, hanno accostato la portiera e si sono affacciati alla porta di un bar della zona, per consegnare la merce, lasciando il telefono e il portafogli all'interno del mezzo, oltre ad un tablet utilizzato per registrare le bolle.

Il tempo di andare e consegnare e, dopo meno di un minuto, al ritorno era sparito tutto: telefono, portafogli e tablet.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. "Colpa mia - evidenzia uno dei due addetti - perché non ho chiuso il furgone. Ma si è trattato di qualche decina di secondi. Consiglio a chiunque si trovi a parcheggiare in quella zona di chiudere sempre la vettura o il mezzo e di evitare di lasciare oggetti incustoditi, soprattutto se di valore".