A Busca si presenta il libro "Nel giro del tramonto" di Enrico Salvagno

Giovedì 28 novembre, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Busca, il giovane scrittore Enrico Salvagno presenta al pubblico la sua quarta “fatica” letteraria dal titolo “Nel giro del tramonto”, edito da L’Inedito Letterario.

Una raccolta di 45 poesie e 13 “frammenti” (pensieri), in cui l’autore vuole far riflettere il lettore sull’amore, i rapporti interpersonali e la fede in Dio; “Ogni cuore ha bisogno della luce dell’altro, ogni tramonto implica sempre un nuovo inizio”, con questo incipit Salvagno ci proietta nel suo mondo fatto di parole.

Una passione quella poesia, nata per il classe 1996, a undici anni quando durante un ricovero ospedaliero sente forte il desiderio di prendere un quaderno e una penna in mano e dare finalmente libero sfogo alla sua immaginazione.

“Da quel giorno non ho più smesso di scrivere e la scrittura per me è stata come un’armatura per vivere appieno la mia vita da ragazzo speciale - dice l'autore -, ma avevo lasciato pagine pagine chiuse in un cassetto, fino al 2017 quando con l’associazione Cuneo nel Cuore ho pubblicato “L’amore è il perché”".