Un genio del pianoforte a Busca: Paolo Restani in concerto al Teatro Civico

“Un grande onore e una grande emozione poterlo ospitare qui a Busca”: con queste parole cariche di entusiasmo Antonello Lerda, direttore artistico dell’associazione culturale buschese Amici della Musica, presenta l’arrivo in città di uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, Paolo Restani.

Il celebre musicista suonerà al Teatro Civico di Busca venerdì 11 aprile alle 21.

“Proveniente dai più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo – spiega Lerda – questo genio assoluto, che è stato anche un giovanissimo prodigio, ha accettato di esibirsi sulla nostra piccola ribalta, dimostrando così ancor di più la sua grandezza. Per rendersi conto di chi avremo in città, basta scorrere brevemente il riassunto della sua carriera, qui di seguito. Davvero molto grati per questa opportunità, aspettiamo il nostro caro pubblico per questa serata straordinaria”.

Durante il recital, Paolo Restani eseguirà brani di alcuni dei più amati compositori della tradizione romantica e moderna: Sergej Rachmaninov, Frédéric Chopin, Verdi-Liszt, Claude Debussy e Franz Liszt, autore al quale il pianista è particolarmente legato.

Nato con un talento fuori dal comune, Paolo Restani ha tenuto il suo primo concerto a soli 11 anni. Ma è nel 1984, all’età di 16 anni, che conquista definitivamente la scena musicale nazionale con un recital all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ottenendo un successo straordinario: “A Santa Cecilia è nata una stella”, titolava Mya Tannenbaum sul Corriere della Sera. E ancora: “Già destinato a inserirsi nella grande tradizione pianistica del nostro paese” (Il Messaggero), “Sedici anni ma non gli credete: è addirittura scioccante” (Paese Sera).

Il repertorio di Restani spazia da Bach ai contemporanei, includendo oltre 60 concerti per pianoforte e orchestra e numerosi programmi solistici. È noto per la sua predilezione verso i capolavori del Romanticismo e del primo Novecento, e ha affrontato l’opera omnia di Brahms, gran parte delle composizioni di Chopin, Debussy, Ravel, Rachmaninov, e in particolare Liszt, di cui ha eseguito più di 150 volte i celebri Etudes d’exécution transcendante.

Nel 1988, ancora ventenne, fu protagonista di una serata rimasta nella storia: chiamato all’ultimo momento per sostituire Alexis Weissenberg alla Sala Verdi di Milano, incantò il pubblico con le “Variazioni Eroica” di Beethoven e i “12 studi trascendentali” di Liszt.

In oltre quarant’anni di carriera, Restani ha calcato i palchi dei più importanti centri musicali del mondo, imponendosi per la profondità interpretativa e la straordinaria padronanza tecnica. Particolarmente apprezzato nel repertorio romantico, la critica lo accosta ai grandi nomi della tradizione: “Nell’esecuzione di Chopin sono sorprendenti le affinità con Vladimir Horowitz per il timbro, la ricchezza del colore e la chiarezza della melodia” scriveva l’Allgemeine Zeitung in occasione di un recital a Francoforte nel 2017.

L’ingresso al concerto è libero, con precedenza riservata ai soci e a chi effettua la prenotazione. Quest’ultima è consigliata per una migliore organizzazione dell’evento, e potrà essere effettuata a partire da lunedì 7 aprile, contattando la segreteria dell’associazione al numero 339.6013250.

La prenotazione garantisce l’ingresso gratuito e un posto assegnato in base alla disponibilità al momento dell’arrivo.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Busca e dell’azienda Sedamyl, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.