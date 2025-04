A Montaldo Mondovì un'escursione per scoprire i segreti dei castagneti

I segreti dei castagneti di Montaldo Mondovì si svelano, sabato 12 aprile, con un evento organizzato dalla commissione cultura turismo del Comune.

L'iniziativa è gratuita e si terrà a partire dalle 9:30, con ritrovo in Piazza Ansaldi a Sant’Anna Collarea.

L'evento prevede una camminata di livello facile attraverso i sentieri delle antiche borgate e i loro castagneti per scoprire angoli nascosti del territorio di Montaldo. Per chi lo desidera sarà possibile usufruire del pranzo al sacco (costo 10 €) preparato dal Forno Quaglia di Corsagliola.

L'escursione non avrà luogo in caso di forte maltempo e i cani sono ammessi solo al guinzaglio.

Per partecipare obbligatorio avere: calzature adatte (scarponi o scarpe da trekking), una borraccia piena e si consigliano bastoncini da trekking.

Per iscriversi è possibile inquadrare il QR code in locandina allegata al fondo all’articolo oppure chiamare: in comune allo 0174323105 oppure scrivere anche su WhatsApp ad Anna 3397824029.