Terminati i lavori per la rotatoria sulla provinciale 37 a Villanova Mondovì

La Provincia ha concluso in questi giorni l'intervento di sistemazione semi-definitiva della rotatoria situata nel comune di Villanova Mondovì all’incrocio tra la strada provinciale 37 e via XX Settembre, già predisposta alcuni mesi fa in versione provvisoria ed oggetto di alcuni interventi di “aggiustamento” nel corso degli ultimi mesi. Si tratta di un lavoro importante perché mette ordine un incrocio molto trafficato e ne migliora le condizioni di sicurezza. L'intervento è costato complessivamente circa 35 mila euro, cifra spesa per una innovativa cordolatura in gomma riciclata, oltre a bitumatura e segnaletica stradale.

La novità, annunciata dalla Provincia, è che nei prossimi mesi si provvederà allo stesso modo a realizzare, in via semi-definitiva, anche la seconda rotatoria prevista tra la stessa provinciale 37 e la strada provinciale 243. Questo intervento sarà possibile grazie ad un finanziamento importante ottenuto dalla Regione Piemonte per circa 140.000 euro che permetterà di realizzare, oltre alla stessa cordolatura, bitumatura e segnaletica stradale, anche il nuovo impianto di illuminazione che in questo casa mancava ancora.

La realizzazione di entrambe le rotatorie - contribuirà a ridurre sensibilmente la velocità di percorrenza su questo tratto di strade provinciali che attraversano il centro urbano dì Villanova, risolvendo un problema di sicurezza stradale e di percorribilità che si trascina da anni.

“Il tema della sicurezza della viabilità provinciale a Villanova Mondovì - spiega il consigliere provinciale delegato Pietro Danna - , ed in particolare lungo la sp 37 e nei due incroci in questione, è da tempo prioritario per l’amministrazione provinciale e questo nuovo intervento lo conferma ulteriormente. Abbiamo realizzato una riqualificazione della rotonda inizialmente realizzata in via provvisoria tra la predetta strada provinciale e via XX Settembre, al fine di ottenere una infrastruttura più ordinata e resistente. Inoltre, grazie al confronto con i tecnici comunali e con l’amministrazione comunale, abbiamo meglio regolamentato i rami di entrata e uscita della rotatoria. La novità è, poi, che in intesa con il sindaco e il Comune nei prossimi mesi realizzeremo con le stesse modalità anche la seconda, e nuova, rotatoria nell’incrocio tra la sp 37 e la sp 243, andando così a completare il quadro di un intervento complessivo che negli scorsi anni Provincia e Comune avevano progettato proprio al fine di ridurre la velocità di percorrenza di questo tratto di strada provinciale, teatro anche di incidenti di non lieve entità in passato. In tal senso la Provincia ha reperito, grazie alla Regione Piemonte, importanti risorse (140 mila euro) destinate proprio a questo intervento e ringrazio anche il Presidente Robaldo per il supporto maivenuto meno. Sono, quindi, soddisfatto di come sta procedendo l’iter complessivo dell’intervento ed anche della sinergia sviluppata con il Comune di Villanova Mondovì”.