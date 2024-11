Demonte non trova pace, l'amarezza dei residenti che attendono la variante. Ma tutto tace [VIDEO]

Dopo l'addio di Ezio Barp come riferimento del movimento Sì Davs, alcuni residenti di Demonte non demordono e documentano il persistere di una viabilità ostaggio di continui disagi.



Secondo la segnalazione riportata, a nulla sarebbero valsi i recenti interventi dell'Amministrazione comunale di rimediare alle criticità con l'eliminazione dei posti auto in centro e la nuova taratura al semaforo. Non solamente l'incuranza degli autisti nel non rispettare la segnaletica ha contribuito negativamente, ma a metterci il "carico" in questa sperimentazione sono infatti stati anche i numerosi malfunzionamenti.

Intanto, oggi martedì 19 novembre alle 13 si è verificato l'ennesimo ingorgo e come dice la voce nel video qui sotto: “Il casino continua”.





GUARDA QUI IL VIDEO:

Installato ad agosto, il cui costo complessivo è stato di 215 mila euro, si avvale di particolari sensori per la regolazione del traffico pesante, che in presenza di due mezzi in prossimità del centro e rilevati dai sensori, sul calcolo della percorrenza standard, fa scattare il rosso.Per alleggerire ulteriormente il centro a favore della sicurezza anche i posti auto che c'erano sono diventati divieti di sosta, fatto salvo dei "carico e scarico merci".La situazione a Demonte non parrebbe migliorata e la tanto attesa variante resta un miraggio, senza alcun sviluppo. Tutto tace.