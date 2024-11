Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2024: INFLANT al primo posto con una rivoluzionaria terapia sull’inflammasoma

Si chiama INFLANT (INFLammasome Acting Novel Therapeutics) e crea farmaci innovativi attivi sull’inflammasoma NLRP3, un complesso multiproteico intracellulare che si comporta da “sensore” del sistema immunitario innato e che svolge il ruolo di principale promotore del responso infiammatorio. È questo il progetto d’avanguardia nel settore delle Life Sciences supportato dall’incubatore 2I3T che si aggiudica la vittoria della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2024.

Giunta alla sua XX edizione, la Business Plan competition è organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione e promossa dagli incubatori I3P e 2i3T per diffondere la cultura dell’innovazione a livello locale, promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano e sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza in campo Life Sciences, ICT, Cleantech & Energy, Industrial, Turismo e Industria Culturale e Creativa.

I vincitori sono stati scelti tra circa 190 idee di business, di cui 43% relativi all’ambito ICT, cioè prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc. Piacciono anche Industrial (16%) e Cleantech & Energy (17%). L’11%, invece, afferisce al settore del Turismo e Industria Culturale e Creativa e il 13% al Life Sciences.

"Siamo orgogliosi di festeggiare la XX edizione di Start Cup, un evento che di anno in anno cresce ed evolve, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale della nostra regione", ha commentato il comitato organizzativo di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, composto dai rappresentanti dei due incubatori piemontesi I3P e 2i3T. “La varietà e l’alto livello dei progetti presentati dimostrano non solo l'interesse verso settori in rapida evoluzione come l’ICT e il Cleantech, ma anche la capacità delle nostre università e dei nostri incubatori di generare innovazioni significative in ambiti complessi come le Life Sciences e l’Industrial. Quest'anno, con la vittoria di INFLANT, celebriamo il potenziale delle nuove tecnologie in ambito terapeutico, un settore che non solo risponde a sfide di salute globale, ma evidenzia anche l'importanza della collaborazione tra ricerca e impresa per il benessere futuro”.

Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte con deleghe a Lavoro, Formazione, Istruzione e Merito, Università ha dichiarato: “La Regione Piemonte crede fortemente nella valorizzazione delle idee innovative e nella creazione di opportunità per i giovani talenti, elementi fondamentali per un’economia dinamica e competitiva: lo testimoniano i 5 milioni di euro stanziati nel 2023/2024 che hanno permesso l’accompagnamento di 6 delle 10 start up che hanno partecipato alla competizione. La Start Cup Piemonte Valle d'Aosta - finanziata totalmente da Regione - rappresenta un'occasione unica per coltivare l'ingegno e promuovere il progresso tecnologico. I progetti premiati quest'anno confermano come l’investimento nella conoscenza e nella collaborazione tra istituzioni, università e imprenditori sia il motore di sviluppo che vogliamo per il nostro territorio, con benefici tangibili sia per il territorio che per il panorama internazionale della ricerca. Sostenere con convinzione e supportare le start up innovative significa dare risposte concrete per fermare i cervelli in fuga”.

Andrea Tronzano, Assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo delle attività produttive, Internazionalizzazione e attrazione investimenti ha aggiunto: “Start Cup vuol dire creare, mettersi in gioco, promuovere un’idea e valutarne la sostenibilità economica e di realizzazione. Start Cup significa credere nelle proprie potenzialità e nel metterle a sistema a favore della collettività. Start Cup vuol dire impresa. Venti edizioni di Start Cup danno l’idea di un'attenzione certosina verso un mondo in evoluzione, verso un sistema che cerca e crea nuovi mercati e nuove proposte. L’interazione con gli incubatori e il mondo accademico rafforza una potenzialità unica e a cui noi dobbiamo guardare con attenzione perché qui si gioca il nostro futuro”.

I vincitori della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2024

Grazie alla dotazione messa a disposizione dagli Enti Promotori e dai Sostenitori e dalle risorse del FSE+, quest’anno il montepremi complessivo è stato di oltre 75.000 euro, erogato in denaro e servizi. I vincitori sono stati annunciati e premiati nel corso dell’evento ospitato dal Politecnico di Torino presso l’Energy Center.

La startup INFLANT (INFLammasome Acting Novel Therapeutics), afferente alla categoria Life Sciences e supportata dall’incubatore 2i3T, si è dunque aggiudicata il primo premio da 7.500 euro. Si tratta di un progetto che rappresenta un punto di svolta per la pratica clinica, l'industria farmaceutica e il mondo accademico. Obiettivo del team INFLANT (INFLammasome Acting Novel Therapeutics) è creare farmaci innovativi attivi sull’inflammasoma NLRP3, un complesso multiproteico intracellulare che si comporta da “sensore” del sistema immunitario innato e che svolge il ruolo di principale promotore del responso infiammatorio.

Al secondo posto, per un premio da 5.000 euro, si classifica un’altra startup afferente all’ambito Life Sciences. Si tratta di Colemus che, supportata dall’incubatore 2I3T, sviluppa un sistema genetico per poter espandere un enorme numero di cellule staminali a bassissimo costo, eliminando dal medium di crescita costosissimi fattori di crescita, e successivamente differenziarle in cellule muscolari in soli 7 giorni omogeneamente, per riuscire a produrre carne.

Chiude il podio e conquista il terzo premio da 2.500 euro il progetto supportato dall’incubatore I3P MediaMiner, in ambito ICT. Fornisce ai suoi clienti gli strumenti necessari per proteggere i propri dati e prevenire attacchi informatici, garantendo una sicurezza completa e proattiva. Attraverso un monitoraggio costante del web, compresi social media, forum, dark web e altre fonti di informazioni online, la tecnologia, insieme a tecniche di ML e AI, è in grado di rilevare minacce potenziali prima che queste possano causare danni significativi.

Al quarto posto, tre classificati ex aequo con progetti Industrial: Deplotic (supportata da I3P) sviluppa IDRA, un manipolatore robotico dispiegabile e retraibile per applicazioni spaziali che, installato sui satelliti, abilita operazioni di auto-manutenzione, prolungandone la vita operativa e migliorandone la sostenibilità economica e ambientale; Point Zero (I3P) sviluppa ZEDS, una tecnologia che mira a eliminare le emissioni secondarie di particolato dei sistemi di frenata, con una combinazione di motore elettrico e l’innovativo freno magnetoreologico, per una mobilità sicura, efficiente e senza inquinamento; Therness (I3P) implementa un sistema automatico di monitoraggio non distruttivo del processo di saldatura.

Ai primi sei progetti viene assegnato un premio di 1.000 euro ciascuno per l’iscrizione alla 22ª edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) 2024, la “coppa dei campioni” dei progetti d’impresa vincitori delle Start Cup regionali. L'evento si terrà a Roma giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2024, organizzato dall’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca del network Start Cup Lazio, nell’ambito dell’Ecosistema dell’innovazione del Lazio, Rome Technopole, finanziato dal PNRR.

I Premi speciali dei partner

Sono stati inoltre assegnati i premi speciali promossi dagli Sponsor e dai Partner della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2024, mirati a sostenere concretamente lo sviluppo dell’innovazione.

Il Premio Fondazione CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo) di 10.000 euro, dedicato al miglior Progetto imprenditoriale che insedi l’impresa nella Provincia di Cuneo e messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stato assegnato a DROPLY, startup supportata dall’incubatore I3P. Il progetto propone soluzioni innovative di agricoltura di precisione basate sull’uso di droni, sviluppando un sistema di irrorazione mirata (in fase di brevettazione) che consente l’applicazione precisa di prodotti fitosanitari, riducendo il consumo di prodotto e di acqua.

Il Premio Valle d’Aosta di 7.500 euro, destinato al miglior Progetto imprenditoriale che prevede l’insediamento nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o Pont Saint Martin, messo a disposizione dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, è andato alla E.GE ENERGIA S.R.L. che ha intrapreso un ambizioso progetto per sviluppare generatori eolici innovativi.

Il Premio Sostenibilità nell’Aerospazio di 7.500 euro, offerto dal Distretto Aerospaziale Piemonte per il miglior Progetto imprenditoriale che affronta il tema della sostenibilità nell’aeronautica o nello spazio, è stato vinto da DEPLOTIC (I3P) e dal suo IDRA.

La Fondazione Laura & Franco Beltramo ETS ha conferito i Premi Social Innovation del valore complessivo di 15.000 euro, suddivisi in Premio Gold da 10.000 euro assegnato a DEWY (2I3T), che si occupa di trovare una soluzione al cambiamento climatico, utilizzando un hydrogel in grado di aiutare le piante di vite a rischio siccità ad un prezzo sostenibile, e in Premio Silver da 5.000 euro, andato a PINK ROAD (I3P), per lo sviluppo di un’app in cui le donne si incontrano e affrontano unite il problema della sicurezza per strada.

Il Premio Città del Futuro e Sostenibilità del valore di 7.500 euro, offerto da Fondazione LINKS, è stato conferito al progetto supportato da 2I3T PENSO.GREEN per il suo contributo alla sostenibilità attraverso lo sviluppo di sistemi Zero Liquid Discharge innovativi, mirati a rivoluzionare il trattamento delle acque reflue nelle PMI, minimizzando l'impatto ambientale e migliorando l’efficienza di processo, rendendo sostenibile la transizione verso un’economia circolare dell'acqua.

La società Jacobacci & Partners ha attribuito i Premi Jacobacci Oro e Argento, del valore complessivo di 7.000 euro in servizi di consulenza, a SUPAIR (5.000 euro), supportata dall’incubatore di I3P, e STEROIDOMUS MEDTECH (2.000 euro), supportato da 2I3T, per i loro progetti rispettivamente sulla mobilità aerea avanzata e la diagnostica medica.

Il Premio Unicredit Start Lab, che offre una sessione di mentorship per valutare l’idoneità del progetto ad entrare nel programma di Start Lab, è stato assegnato al vincitore della Start Cup, INFLANT (2I3T).

Infine, i Tre Premi 5G&EmergingTech nell’ambito del progetto Città di Torino - CTE NEXT, destinati ai migliori progetti imprenditoriali legati alla trasformazione sociale, sono stati assegnati a EVVU (I3P), che attraverso il suo servizio consente agli automobilisti di verificare la compatibilità tra le loro esigenze di guida e le caratteristiche di un veicolo elettrico, SMARTI, la cui app interagisce con i dispositivi di IoT presenti sui mezzi e alle fermate identificando il percorso, il periodo e il costo della corsa di cui l’utente ha usufruito, e FIDELIS (I3P), il cui robot umanoide in grado di interpretare la lingua dei segni italiana (LIS).

Le menzioni speciali

Nel corso di Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta 2024 sono state assegnate anche numerose menzioni speciali.

La Menzione imprenditoria femminile - INVITALIA è stata assegnata a INFLANT, per aver sviluppato un progetto imprenditoriale con un team a maggioranza femminile, superando il 50%. Questa menzione premia l'eccellenza delle imprenditrici e il loro ruolo crescente nell'innovazione.

Il riconoscimento per la Menzione social innovation, pensato per i progetti che propongono soluzioni innovative in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo 155/2006 sull’impresa sociale, è andato a PINK ROAD.

Per quanto riguarda la Menzione open innovation / spin off industriali, il premio è stato conferito a AURANICUM (I3P), per aver proposto un CSMO (Organizzazione di Vendita e Marketing Contrattuale) per prodotti esclusivi nella gestione delle ferite (croniche), supportando il benessere completo attraverso la fornitura di servizi specializzati (terapia, monitoraggio, assistenza post-cura e prevenzione) ai professionisti sanitari.

La Menzione Climate Change Green&Blue di Repubblica, dedicata ai progetti che si distinguono per l’impatto positivo sul cambiamento climatico e l'adozione di tecnologie e soluzioni innovative per la protezione e valorizzazione delle risorse naturali, è stata assegnata a POINT ZERO (I3P), che sviluppa ZEDS, una tecnologia che mira a eliminare le emissioni secondarie di particolato dei sistemi di frenata, con una combinazione di motore elettrico e l’innovativo freno magnetoreologico, per una mobilità sicura, efficiente e senza inquinamento.

Infine, la Menzione tecnologie sostenibili, offerta da Jacobacci & Partners, è andata a ELECTRIFLY (I3P), per aver rivoluzionato la propulsione marina con sistemi elettrici efficienti e affidabili: un progetto particolarmente originale e significativo nel campo delle tecnologie sostenibili, aprendo nuove prospettive per l'efficienza e la riduzione dell'impatto ambientale.