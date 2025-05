Trekking in Valle Stura con la "Carovana della mente"

Il gruppo riabilitativo di Montagnaterapia del Centro Diurno di Cuneo della struttura complessa Psichiatria territoriale Area Sud (Responsabile Andrea Barbieri) del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Cn1 (direttore Francesco Risso) in collaborazione con gli amici e colleghi del gruppo riabilitativo di Montagnaterapia dell’Azienda Usl di Parma (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna) organizza da venerdì 23 a lunedì 26 maggio la Seconda edizione della “CAROVANA DELLA MENTE”.

Il trekking si snoda lungo i percorsi individuati nei comuni di Aisone, Vinadio, Sambuco, Pontebernardo, Pietraporzio e Bagni di Vinadio e avrà protagonisti operatori, membri del gruppo montagna, volontari e persone che decideranno di camminare insieme, in compagnia degli animali da soma.

La partenza è prevista per venerdì 23 maggio alle ore 11.30 da Aisone presso la YURTA (1°campo base montano italiano di Montagnaterapia) situata vicino al Centro Fondo di Aisone.

Il percorso prevede la visita al Sentiero delle Grotte, location e setting prescelto per la realizzazione del progetto “SCAN ME” (allestimento partecipato del sentiero con messaggi di salute) per poi avvicinarsi a Vinadio lungo lo straordinario sentiero che segue le mura interne del monumentale forte Albertino.

Le tappe successive seguiranno con partenza da Sambuco il sentiero Ecomuseo della pastorizia verso Pontebernardo con visita all’ecomuseo della pecora sambucana per poi arrivare a Pietraporzio.

La tappa successiva partirà da Bagni di Vinadio per raggiungere il suggestivo lago di San Bernolfo.

Il trekking someggiato si concluderà lunedì 26 maggio con partenza da Borgo San Dalmazzo lungo il parco fluviale, per raggiungere Cuneo e arrivare al parco La Pinetina presso Villa Santa Croce (Corso Francia 10) dove lo scambio professionale ed umano tra i due gruppi avrà come cornice la YOURTA (1° campo base urbano italiano di Montagnaterapia) e si caratterizzerà come momento di confronto tra musica e convivialità.

Il trekking, parte del progetto “SCAN ME-RELOADED” in collaborazione con AFP, rappresenta un importante momento di divulgazione e di sensibilizzazione intorno ai temi della Salute Mentale.

L’iniziativa rientra nelle attività del gruppo di Montagnaterapia del Centro Diurno di Cuneo dell’ASL CN1 (Equipe multiprofessionale composta da Medico Psichiatra, Psicologa Psicoterapeuta, Infermieri, Operatori socio-sanitari).

L’équipe riabilitativa, in cordata con i partner della Montagnaterapia: U.S ACLI, AFP, PARCO ALPI MARITTIME, COOPERATIVA PROPOSTA 80, Fondazione CRC, e tutti i Comuni coinvolti durante il trekking, si propone di dare appuntamento ed incontrare chi vorrà camminare con noi e far camminare l’idea della Montagna come strumento per ritrovare il benessere psico- fisico.

Per informazioni contattare il Centro Diurno (riferimenti S. Audisio e M. Gambino) al 0171/450122.