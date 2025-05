Arriva a Savigliano il progetto Parole Incrociate per parlare dei disturbi del comportamento alimentare

Le parole da dire? le parole da non dire? Gli atteggiamenti da avere? e quelli da evitare? Rispondere a queste domande è lo scopo del progetto Parole Incrociate promosso dall’associazione di genitori A-fidati di Cuneo insieme all’Officina di counseling nutrizionale di Bra.

Il programma ha preso vita sabato 17 maggio a Saluzzo con una giornata/evento dedicata ai medici di medicina di generale e ai pediatri del territorio compreso nei confini dell’Asl Cuneo 1. L’evento, gratuito, avevo come obiettivo di imparare, tramite la tecnica del counseling nutrizionale a:

Accogliere la richiesta delle famiglie con paziente affetto da DAN

Costruire la relazione terapeutica con il paziente e con la famiglia.

Dopo la formazione, accolta nei locali del Monastero della Stella, si è assistito alla messa in scena di FAME MIA di e con Annagaia Marchioro, spettacolo per la regia di Serena Senigaglia, che tratta l’argomento con ironia e intelligenza.

Il momento era aperto anche al pubblico con lo scopo di permettere a tutti di godere degli spunti che la piece ha sollecitato e per passare un messaggio importantissimo alla base del progetto: tutti siamo la rete dei ragazzi ed è importante lavorare insieme affinchè questa rete sostenga davvero chi manifesta la problematica.

Durante la serata è stato presentato il calendario degli incontri che si svolgeranno sulle piazze del territorio (Busca, Moretta e Fossano) e il secondo appuntamento farà tappa a Savigliano martedì 3 giugno alle 20.30 presso il centro culturale Saviglianese.

Si tratterà di un momento dedicato a famiglie/formatori/allenatori/amici e avrà lo scopo di suggerire la parole da utilizzare i toni e i modi per permettere che le nostre parole continuino ad INCROCIARSI con quelle dei ragazzi affetti DAN. Una grande possibilità per chiunque si trovi a vivere direttamente o indirettamente la problematica e voglia un confronto immediato con specialisti.

L’officina di counseling nutrizionale di Bra nasce nel 2013 ad opera della Dott.ssa Emanuela Oliveri (dietista e counselor) e del Dott. Fabio Scaramelli (dottore in Psicologia e counselor). Alla base della ricerca che caratterizza l’officina ci sono le curiosità, le esigenze, le emergenze riguardanti la relazione con i pazienti. Partendo da questo assunto hanno proseguito la formazione in ambito comunicativo attraverso seminari e convegni di Counseling Strategico e Programmazione neurolinguistica sino ad arrivare al metodo di lavoro odierno che risulta essere quindi una originale sintesi tra molte metodologie cliniche e comunicative studiate e ristrutturate per il bisogno specifico.

L’associazione A-fidati di Cuneo è una associazione senza scopo di lucro nata da un gruppo di genitori, parenti e amici di persone affette da disturbi del comportamento alimentare, patologie devastanti per coloro che ne soffrono e che creano un disagio profondo nell’ambito familiare e sociale.

Il nome A-Fidati, un gioco di parole tra Fidati e Affidati, con la lettera A che richiama la missione dell’Associazione: Ascoltare, Accogliere, Aiutare e dimostrare Amicizia verso chi ogni giorno si trova a dover affrontare con timore le emozioni opprimenti che vivono i nostri cari: Angoscia, Abbandono, mancanza di Autostima, Ansia

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito grazie al sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Lions Club Saluzzo Savigliano, Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, Michele Cardino (Private Banker Fideuram).

La serata saviglianese, in particolare, è sostenuta con generosità da Farmacia Monchiero (Savigliano) oltre che dalla amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.