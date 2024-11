Auto contro una tettoia a Fossano: grave l’uomo alla guida

E’ stato elitrasportato all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo l’uomo classe 1940 ferito nell’incidente verificatosi intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 20 novembre, lungo il tratto della Statale 231 che attraversa la frazione fossanese di Murazzo.

Per ragioni al momento non chiare, giunto all’altezza del civico 590 di via Cuneo, l’uomo ha perso il controllo della Renault Clio che stava guidando. L’utilitaria è così andata a schiantarsi contro la tettoia di una palazzina presente ai margini della carreggiata.

Immediato l’allarme. In soccorso dell’uomo sono giunti un’équipe di sanitari del servizio regionale di soccorso 118, che hanno fatto intervenire sul posto l’elicottero col quale l’uomo è stato condotto al Santa Croce con un codice di gravità rosso per dinamica.

Insieme a loro è poi intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo, i Carabinieri della locale Compagnia e la Polizia Locale di Fossano, che ha proceduto con la regolazione del traffico e i rilievi del caso.

