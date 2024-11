Cuneo, McDonald's apre un nuovo ristorante (nell'area ex Enel?) e offre 30 posti di lavoro

Per l’apertura di un nuovo ristorante a Cuneo McDonald’s cerca 30 persone per coprire altrettanti posti di lavoro. Le candidature devono essere inviate entro il 27 novembre prossimo; chi supererà il test riceverà dall’azienda una convocazione ufficiale con la data e l’orario della tappa del McDonald’s Job Tour nella quale – come capita sull’intero territorio nazionale - avranno luogo i colloqui individuali.

Seppur non confermato nel comunicato la struttura sorgerà probabilmente nell’area ex Enel come parte del progetto di riqualificazione della zona all’intersezione tra via Vecchia di Cuneo, via Pertini e corso Francia (oggetto, sino alla scorsa estate, di discussioni in sede di amministrazione comunale). In quella zona le ruspe sono entrate ufficialmente in azione dallo scorso giugno: l’abbattimento dei vecchi magazzini è datato a dicembre 2023, ma si è poi dovuto attendere il via libera dalle Ferrovie perché sotto l’area passano i binari della Cuneo-Nizza.

Il ristorante farà quindi probabilmente parte della nuova area commerciale in costruzione alle porte della città. Che vedrà la realizzazione di un supermercato con area verde, parcheggio di testata per 180 mezzi. E, appunto, il ristorante McDonald’s: sarebbe al centro del primo lotto di lavori e coinvolgerebbe un’area di 483 metri quadrati di superficie con andamento parallelo a via Pertini.