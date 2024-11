Mondovì, al monastero di San Biagio "Una goccia di solidarietà per gli artigiani di Betlemme"

Martedì 26, alle ore 20.30, una serata dedicata alla scoperta della difficile situazione della comunità cristiana di Betlemme in Palestina, e alla vendida dei prodotti artigianali realizzati con legno d'ulivo.



Una serata nata dalla collaborazione tra l'associazione Mondo Nuovo di Manfredonia, Aipec e Casa do Menor Italia Onlus, grazie al sostegno del Movimento dei Focolari, che sarà ospitata presso il Monastero di San Biagio.



Ospite Arch. Nasri Jeries Hanna Kumsieh, un rappresentante delle aziende artiginali del villaggio di Beit Sahour, città premiata dal World Craft Council - affiliata Unesco - come città mondiale dell'artigianato 2020. Il villaggio è situato vicino a Betlemme, che sta affrontando una situazione economica durissima a seguito della violenta quotidianità che

la Palestina vive ogni giorno. L'arch. Kumsieh si trova in Italia su invito del vescovo di Manfredonia, e grazie alle reti di solidarietà, sta portando dove può la richiesta di sostenere le attività tramite la vendida diretta delle opere realizzate. Non la richiesta di carità quindi, ma un'azione per restituire dignità ai prodotti degli artigiani,

riconoscendone il valore.



Casa do Menor ha scelto di acquistare alcune di queste opere per inserirle nei cestini solidali per Natale, con i panettoni Albertengo o i pandoro Maina e i prodotti del Monastero di San Biagio - creme al miele o alle essenze africane, miele di San Biagio e la Birra invernale Alma e la Luce. L'azienda Bertola Group ha scelto di comprare 80

presepi e li regalerà al personale dipendente, assieme ai prodotti solidali di Casa do Menor.



Le attività sul territorio continuano anche il 27 sera, in cui l'arch. Kumsieh sarà ospite a Bra, alle ore 20.45 nella chiesa Beata Vergine del rosario, Viale industria 1, organizzato dalla Comunità di Bescurone e la Scuola di Pace "Toni Luzcci" di Bra.