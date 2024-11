Auto fuori strada a Monterosso Grana: soccorsi due francesi

Incidente nella serata di oggi, giovedì 21 novembre, sulla strada provinciale 250 nel comune di Monterosso Grana.

Un'auto, per dinamiche in fase di accertamento, è finita fuori strada. A bordo si trovavano due francesi che si stavano recando in una borgata del comune.

Soccorsi dalle squadre dei Vigili del Fuoco, non hanno riportato conseguenze gravi in seguito all'incidente. Sono stati affidati al sindaco del paese per trovare una sistemazione per la notte, in attesa che l'auto venga recuperata nella giornata di domani.