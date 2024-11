Casa del Quartiere Donatello di Cuneo, al via la 2ª edizione del "Rap Lab Music"

Presso la Casa del Quartiere Donatello di Cuneo parte la seconda edizione del “Rap Lab Music”: il laboratorio propone un approccio pratico alle tecniche di composizione e registrazione di musica elettronica e rap, e nello specifico riguarda la composizione collettiva, la scrittura di testi rap e la registrazione di brani inediti.

Vengono inoltre introdotti concetti base di informatica e produzione audio attraverso l’uso di strumenti musicali e mezzi elettronici quali PC, sintetizzatori, controller MIDI, microfoni.

Il laboratorio si svolge tutti i giovedì pomeriggio, a partire dal 7 novembre 2024 al 30 gennaio 2025, dalle 16.00 alle 18.00, e si rivolge a tutti i ragazzi/e dai 12 ai 16 anni. Questo laboratorio non richiede una formazione musicale di base.

Lunedì 2 , 9 e 16 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.00 partirà anche un “laboratorio di bellezza”: tre pomeriggi rilassanti per parlare di questa tematica così importante, per prendersi cura di sé ma anche provare e sperimentare tecniche di base per il trucco, i vari step del make-up, e dedicarsi alla nail art. Il laboratorio si rivolge a tutti i ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni.