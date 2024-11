Sarà Beppe Conti a ricevere quest’anno a Dronero il Premio Giornalistico “Pier Cesare Baretti”

È in arrivo a Dronero la terza Festa dello Sport. Dopo Marino Bartoletti nel 2022 e Carlo Nesti lo scorso anno, presso il CineTeatro Iris domani sera, venerdì 22 novembre, alle ore 21 verrà consegnato l’illustre Premio Giornalistico “Pier Cesare Baretti” ad un’altra figura significativa del panorama sportivo: il giornalista Rai Beppe Conti.



A condurre l’evento sarà la giornalista di LaPresse Ilenia Arnolfo, in una serata all’insegna dello sport e dei suoi valori fortemente voluta dal Comune di Dronero, con il particolare impegno da parte del vicesindaco Mauro Arnaudo. Sue queste parole: “Lo chiamano il Guru del Ciclismo! Beppe Conti è una firma inconfondibile, il volto del ciclismo in tv con ampie parentesi dedicate al calcio e allo sci. Averlo come nostro ospite è un privilegio. Quella di domani sera, come le precedenti edizioni, sarà una vera e propria festa, celebrando i valori più importanti dello sport che sono la costanza, il rispetto, l’impegno e la solidarietà. Lo sport ispira, unisce le persone, domina distanze, paure e difficoltà. Per tutti ma soprattutto per i giovani parlare di sport e ascoltare testimonianze di giornalisti e professionisti può aiutare nel percorso di ogni giorno. Ci saranno delle sorprese domani e nel corso della serata verranno anche premiati 3 atleti droneresi che si sono contraddistinti per meriti sportivi in questo 2024. ‘Dronero quanto mi piaci’ non è solo un motto. Sarà davvero una serata eccezionale!”



All’importante serata saranno presenti Gianni Romeo, giornalista di Tuttosport, Gazzetta dello Sport e La Stampa, e Alessandro Baretti, giornalista di Tuttosport e figlio di Pier Cesare Baretti. A lui Dronero dedicherà il suo ricordo.