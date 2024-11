Saluzzo, al via dal primo dicembre le sanzioni per la ztl nel centro storico

L’obiettivo è una migliore e maggiore tutela del centro storico. Il Comune di Saluzzo ha installato nelle scorse settimane un sistema di controllo automatico con videocamere degli accessi nella Zona a traffico limitato nel centro storico della città.

«E’ stato portato avanti un periodo di monitoraggio sul funzionamento del nuovo sistema – dice il comandante della Polizia locale del Comune di Saluzzo Fulvio Senestro – e queste settimane sono state utili per informare residenti e cittadini. Ci sono ancora alcuni giorni per mettersi in regola e chiedere i pass, ma sono pochi gli abitanti del centro storico a non possederlo». «Abbiamo anche installato dei cartelli – prosegue - per avvertire anche chi è di passaggio che i varchi sono attivi e le telecamere accese e così non ci saranno più scuse. Dal primo dicembre inizieremo a sanzionare, ma siamo certi che non molti violeranno la ztl che serve, come tutti hanno compreso, per salvaguardare il nostro museo a cielo aperto, il borgo antico con le sue strade e gli edifici secolari».

Sono autorizzati ad accedere alla Ztl, dopo aver presentato apposita domanda, i residenti e coloro che ne hanno titolo. Il rilascio del permesso è gratuito. «Le stradine e gli edicifi secolari del nostro borgo antico – dicono dall’Amministrazione comunale – hanno bisogno sempre più di cure particolari per essere conservate e tramandate alle future generazioni. La riduzione della presenza di veicoli a motore ha ricadute positive in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico in un contesto dove sono sempre più frequenti anche le visite turistiche».